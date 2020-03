Il piano di investimenti di Porsche prosegue in diverse direzioni, per una rete globale di stazioni di ricarica facilmente accessibile ai clienti Porsche. Oltre al progetto ‘Porsche Destination Charging’ del quale abbiamo già riferito, per dare il proprio contributo all’espansione dell’infrastruttura di ricarica sul territorio nazionale, Porsche Italia sta lavorando su più fronti. Prima di tutto presso le concessionarie, dotate di stazioni di ricarica in corrente continua da 50 kW a 350 kW. Con i Turbo Charger da 350kW, il primo dei quali è già attivo presso il Centro Porsche Milano Nord, in condizioni ottimali la nuova Taycan si ricarica per un’autonomia di circa 100 km (WLTP) in 5 minuti grazie alla sua architettura a 800 Volt e con una potenza elettrica fino a 270 kW. Il cliente Porsche può poi disporre di una mobilità senza pensieri anche in viaggio. Acquistando Taycan, infatti, riceve tre anni di accesso gratuito alle infrastrutture di ricarica ultra rapida del partner IONITY, con la possibilità di ricaricare la propria vettura a prezzi vantaggiosi. Ad oggi sono oltre 200 le stazioni di ricarica IONITY attive in Europa, che diventeranno 400 entro la fine del 2020. Alla strategia di elettrificazione del territorio si affianca anche la ricarica privata, in particolare domestica, che si stima rappresenti complessivamente circa l’80 per cento delle attività di ricarica di una vettura elettrica nell’uso quotidiano. Per soddisfare l’esigenza di ricarica presso il proprio domicilio, Porsche Italia ha siglato un accordo di partnership con Alpiq E-Mobility per l’installazione di sistemi di ricarica in collaborazione con AGN ENERGIA. Tale accordo consentirà ai clienti del Marchio di ricaricare la propria vettura comodamente a casa senza dover cambiare fornitore di energia, senza rischi di black out e senza alcun aumento di potenza contrattuale, attraverso l’installazione di un contatore dedicato da 11kW ad una tariffa flat di 100 euro al mese. “Siamo coscienti che la ricarica sia un tema importante per chi acquista una vettura elettrica – ha commentato Pietro Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia – soprattutto in Italia.

Purtroppo il nostro Paese sconta un ritardo in termini di infrastrutture che impatta sicuramente sulle tempistiche di diffusione della mobilità elettrica su larga scala. In Porsche Italia stiamo lavorando per ampliare ulteriormente le possibilità di ricarica per i nostri clienti e, più in generale, per promuovere la diffusione della mobilità elettrica sul nostro territorio valutando nuove soluzioni in grado di soddisfare l’esigenza primaria dei nostri clienti: quella di viaggiare e godersi l’emozione della guida delle nostre vetture in tranquillità e senza pensieri”.

