L’autorevole magazine statunitense Automobile Magazine, che da 34 anni affronta tutte le sfaccettature del mondo dei motori fedele alla filosofia ‘mai macchine noiose’, ha attribuito il premio Design of the Year alla nuova Porsche Taycan. ”Non c’è nulla di noioso nella Taycan – si legge nella motivazione – perché è un’auto importante per la storia automobilistica come lo è stata la 356, quella piccola e rovente sportiva messa insieme con i pezzi di una Volkswagen in un deposito austriaco di legnami più di 70 anni fa”.

Automobile Magazine prosegue ricordando che ”l’elettricità e la tecnologia che ne permetteva la sua applicazione erano importanti per Ferdinand Porsche, fondatore di quella che è diventata una delle più importanti Case automobilistiche di prestigio al mondo. La sua automobile Loehner-Porsche era quasi un secolo avanti rispetto alle applicazioni del concetto di ibrido di Honda e Toyota”. E conclude che, grazie a Taycan, ”Il nome del grande Professore che ha lasciato questo mondo 69 anni fa, brilla ancora più luminoso di quanto non è accaduto durante la sua vita”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram