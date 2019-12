La Turchia ha presentato la Tog, il prototipo della sua prima automobile interamente progettata e prodotta nel Paese. Si tratta di una vettura elettrica che verrà realizzata in 5 modelli e 175 mila esemplari all’anno a partire dal 2022, frutto dell’iniziativa congiunta di 5 grandi gruppi industriali locali sostenuti finanziariamente dal governo di Ankara. Il prototipo è stato svelato questo pomeriggio a Gebze, nella provincia nordoccidentale di Kocaeli, dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha parlato di una “giornata storica per il Paese, in cui si è realizzato un sogno vecchio di 60 anni”. La fabbrica sarà operativa dal 2021 nella provincia nordoccidentale di Bursa, distretto ad alta industrializzazione che già ospita altri impianti del settore automotive – come quella di Tofas, la joint venture tra Fca e la holding turca Koc – e impiegherà 4.323 operai, con un investimento iniziale annunciato di 22 miliardi di lire turche (circa 3,3 miliardi di euro).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram