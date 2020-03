Tre brand legati al mondo automotive sono entrati quest’anno nell’elenco dei premiati nell’ambito del prestigioso Prodotto dell’Anno, che si basa su una indagine aperta a beni e servizi innovativi venduti sul mercato italiano tra gennaio 2018 e ottobre 2019 e realizzata da IRI attraverso 12mila interviste a consumatori attivi. A potersi fregiare quest’anno del celebre ‘bollino rosso’ con il logo Eletto Prodotto dell’Anno 2020 sono stati infatti Noleggio Chiaro di Leasys FCA Bank, i profumatori per auto Arbre Magique e il prodotti per la cura e la manutenzione MyCar, entrambi dell’azienda milanese Tavola. In particolare Arbre Magique, storico brand specializzato nella profumazione auto, si è aggiudicato con Racing (la linea di fragranze dedicata agli appassionati del mondo automobilistico e sportivo) il premio nella categoria Profumatori Auto e con My Car, il brand di prodotti dedicati alla cura dell’ auto, si è invece aggiudicato il premio nella categoria Cura Auto per l’importante restyling che ha coinvolto l’intera gamma. L’indagine che determina i premi Eletto Prodotto dell’Anno è svolta on-line da IRI su un campione statisticamente rappresentativo di individui, utenti Internet, nel rispetto dei parametri demografici della popolazione italiana. L’indagine viene svolta mediante l’utilizzo di un panel italiano, creato e gestito in Italia. Attraverso un questionario online, il consumatore valuta i prodotti divisi in categorie merceologiche, presentati con nome, foto, descrizione e prezzo medio. Per ogni categoria, viene eletto il prodotto/linea o il servizio che tra i competitor ha ottenuto la media più alta tra i due parametri innovazione e soddisfazione.

