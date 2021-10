ROMA – Promuovere e accelerare l’introduzione di una mobilità basata sull’idrogeno, sia per il trasporto pesante che per quello leggero. E’ questo l’oggetto dell’accordo appena firmato da Toyota Snam e CaetanoBus, tre colossi uniti dal comune obiettivo di avviare un processo di decarbonizzazione nella mobilità urbana ed extraurbana.

“Questa collaborazione mira a dare impulso all’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico chiave per abilitare una decarbonizzazione diffusa nel settore della mobilità”, spiega infatti Alessio Torelli, Chief Mobility Officer di Snam. “Le sinergie con i produttori di autoveicoli e con il mondo del trasporto pubblico, unite alle competenze distintive di Snam in ambito infrastrutturale, saranno decisive per accelerare lo sviluppo della filiera dell’idrogeno a beneficio degli obiettivi climatici nazionali e globali”

“Siamo molto lieti di unire le nostre forze con Snam e con CaetanoBus, con i quali condividiamo l’impegno verso un futuro più sostenibile”, risponde Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. “Come Gruppo Toyota siamo da sempre impegnati a livello globale nella realizzazione di una mobilità sostenibile, che veda nel lungo termine l’utilizzo sempre più diffuso di mezzi e soluzioni di mobilità a zero emissioni, motivo per il quale investiamo da oltre 25 anni sui sistemi di propulsione a idrogeno. Crediamo infatti che l’idrogeno ricopra un ruolo cruciale nel processo di decarbonizzazione della nostra società.”

L’accordo potrà portare a progetti di mobilità a idrogeno “end-to-end” in Italia e in Europa destinati alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e a soggetti privati. Le iniziative riguarderanno le infrastrutture per la distribuzione e il rifornimento e la creazione di flotte di autobus, di mezzi per la logistica e di autoveicoli grazie alla disponibilità di servizi di mobilità Kinto di Toyota stessa.

“Collaborazioni come questa sono molto importanti perché uniscono aziende diverse, che propongono sul mercato prodotti diversi ma che sono accomunate dagli stessi obiettivi e dalla stessa visione del futuro”, conclude Patrícia Vasconcelos, CEO of CaetanoBus, “La decarbonizzazione significa una vita migliore per tutti”.