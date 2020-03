Il Gruppo PSA ha deciso di ridurre la produzione nello stabilimento britannico di Ellesmere Port, nel nord ovest del Paese, fissando dal 23 marzo un calendario di lavoro su 4 giorni alla settimana. Le riporta il quotidiano Liverpool Echo che è entrato in possesso di una lettera inviata dall’azienda ai collaboratori di quell’impianto. In una successiva dichiarazione – riporta Automotive News Europe – Mark Noble direttore di Ellesmere, dove si producono le Opel e Vauxhall Astra Sports Tourer, ha precisato che questo taglio dell’output è solo legato alla ridotta domanda commerciale per questo modello. Noble ha affermato che la decisione ”non influenzerà negativamente su Ellesmere Port a cui è stata assegnata la nuova generazione di Astra” che sarà lanciata nel 2021. Tuttavia, i lavoratori temono che, anche a seguito della ricaduta della Brexit, Ellesmere Port non sarà mantenuto come seconda unità di produzione del modello, accanto a Ruesselheim in Germania.

