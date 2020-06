Undici Qooder speciali per la Croce Rossa Italiana. I veicoli dell’azienda svizzera, in una speciale versione di colore ‘Snow White’, entreranno infatti a far parte della flotta dei veicoli utilizzati dalla Croce Rossa Italiana per affrontare in sicurezza la cosiddetta ‘Fase 2’ su tutto il territorio nazionale. Le caratteristiche che rendono speciale il Qooder realizzato per la Croce Rossa Italiana sono la capacità di carico aumentata grazie a un bauletto in alluminio da 58 litri, mentre, lo specifico parabrezza regolabile in altezza con porta navigatore, oltre alle sirene bitonali omologate con suono ‘Ambulanza’, composte da coppia di trombe con elettronica interna, due faretti a led con luce lampeggiante e luce di crociera notturna blu. Non manca poi un secondo lampeggiatore omologato con luce lampeggiante e luce di crociera notturna sul bauletto. Il tutto gestito da una centralina di comando per la sincronizzazione delle luci e una specifica pulsantiera che consente al pilota di azionare in diversi modi i sistemi di segnalazione. Questo Qooder è inoltre, dotato di una batteria supplementare per l’utilizzo delle sirene e delle luci, così come di un sistema elettronico che avvisa il pilota in tempo reale dello stato di carica degli accumulatori. “Anche quest’anno – ha spiegato Giovanni di Furnari, Direttore Commerciale di Qooder – saremo al fianco della Croce Rossa Italiana nelle attività di servizio che quotidianamente svolge per i più vulnerabili. È una operazione che ci rende orgogliosi, soprattutto in un periodo così delicato, per mettere in sicurezza gli operatori e prevenire il contagio da Covid-19”.

“Sicurezza, versatilità e rapidità sono elementi imprescindibili dei mezzi che usiamo nei nostri servizi, soprattutto in un momento di emergenza come questo – hanno commentato dalla Croce Rossa Italiana – e queste caratteristiche le abbiamo riscontrato nei veicoli Qooder, nella nostra flotta già dalla scorsa estate.

Questi nuovi 11 mezzi, consegnati ai nostri Comitati sul territorio, saranno utilizzati per potenziare ulteriormente le attività de ‘Il tempo della Gentilezza’ come la consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e dei beni di prima necessità per le persone con maggiori fragilità sociali e sanitarie”.

