Secondo un’indagine fatta dall’Osservatorio brumbrum, le auto preferite dal gentil sesso sono le medio/piccole, sia nell’usato che nel noleggio.

Le vetture più acquistate dalle donne

La vettura più acquistata è Fiat 500, seguita da Panda, Punto e 500L. Un vero e proprio dominio del Gruppo FCA nelle prime quattro posizioni. Il monopolio è interrotto dal quinto posto di Renault Clio. Scelte differenti rispetto al pubblico maschile: tra gli uomini la più venduta su brumbrum è la BMW Serie 3, al secondo posto c’è sempre Fiat Panda, solo terza la 500.

L’acquisto o il noleggio di un’auto è un momento importante tanto per un uomo quanto per una donna. Non stupisce quindi l’importanza che il pubblico femminile ha assunto in un settore dominato sino a poco tempo fa quasi esclusivamente dal pubblico maschile. Per questa statistica, brumbrum ha preso in considerazione le automobili più comprate o noleggiate sul sito brumbrum.it dalle proprie clienti, analizzando fasce di prezzo, tipologie e alimentazioni più vendute.

Guardando al costo, il 50% delle clienti di brumbrum.it decide di spendere una cifra compresa tra 10 e 15.000 euro. Il 25% spende meno di 10.000 euro, mentre il rimanente compra auto usate sul nostro sito che costano oltre 15.000 euro.

Anche nella classifica delle auto a noleggio preferite dalle donne hanno ampio spazio le vetture medio piccole. Citroen C3 è la vettura più noleggiata dalle signore su brumbrum, seguita da Renault Clio, Fiat 500X, Nissan Qashqai e la piccola Toyota Aygo. C3 vince anche tra gli uomini, mentre 500X è al secondo posto.

L’abbinamento, almeno in Italia, tra auto piccola da città e donna è spesso vincente. La citycar quindi è la tipologia preferita con quasi il 33% delle vendite. Seconde sono le utilitarie con oltre il 22%, terze di un nulla le berline, quarto posto per i SUV. Male le monovolume: un tempo erano le auto preferite dalle donne, ora tanto nell’usato quanto nel noleggio hanno numeri irrisori. Classifica differente rispetto agli uomini: le berline sono le preferite, che battono e di molto utilitarie e citycar.

Nel noleggio, invece, uomini e donne hanno le stesse preferenze: vincono le utilitarie con quasi il 50% delle richieste.

Diesel? Sì, grazie.

Un capitolo a parte riguarda le alimentazioni più apprezzate dal pubblico femminile. Nel mondo delle auto usate il diesel vince con quasi il 60%, seguito dal benzina al 39%. Numeri irrisori per le altre alimentazioni. Stessa classifica, ma percentuali differenti per gli uomini, con il diesel che raggiunge quasi l’80%.

Musica completamente diversa nel noleggio, dove il benzina batte il gasolio e di tanto, sia tra le donne che tra gli uomini: 58% per la verde, solo il 21% per il diesel, seguito da GPL con il 10%, ibrido al 6% e metano al 4%.

