Autohero, lo shop online leader in Europa per le auto usate, ha selezionato i modelli che hanno conquistato il cuore delle diverse generazioni italiane – Gen Z, Gen X, Gen Y e Baby Boomer – nel primo trimestre del 2023.

Le auto preferite dalla Gen Z: Renault Clio, Ford Fiesta e Peugeot 208

Al primo posto nella classifica delle auto preferite dalla Gen Z (18-29 anni) nel primo trimestre del 2023, troviamo la Renault Clio con una percentuale del 6,1%, seguita dalla Ford Fiesta con il 4,7% e dalla Peugeot 208, che chiude questo podio con il 4,5%. Queste preferenze riflettono il desiderio della Gen Z di possedere auto versatili, moderne e in linea con le tendenze attuali, che offrano quindi un’esperienza di guida piacevole, combinando praticità e stabilità. Inoltre, le dimensioni compatte le rendono maneggevoli nel traffico cittadino permettendo loro di adattarsi alle esigenze di uno stile di vita più dinamico, tipico della Gen Z. Le dimensioni ridotte, il design moderno e la tecnologia all’avanguardia fanno di Renault Clio la scelta perfetta per i più giovani. Grazie alla sua riconosciuta reputazione in termini di sicurezza, la Clio offre tranquillità e fiducia ai giovani automobilisti; dotata di sistemi di sicurezza avanzati, come l’ESP, la frenata d’emergenza e l’avviso di cambio della corsia, oltre a una notevole stabilità di guida, la Clio garantisce elevati standard di sicurezza per proteggere sia il conducente che i passeggeri. La Ford Fiesta, dal canto suo, grazie all’ampia gamma di pacchetti, equipaggiamenti e varianti, rappresenta la scelta ideale per i più giovani che vogliono esprimere la loro personalità anche attraverso la loro auto. Infine, al terzo posto, troviamo la Peugeot 208 che, grazie ad un prezzo competitivo e alla sua praticità nella vita di tutti i giorni, riesce a soddisfare al meglio chi cerca funzionalità e maneggevolezza.

Le auto preferite dalla Gen Y: Fiat Panda, Fiat 500, Renault Captur

Per quanto riguarda, invece, la Gen Y, o i Millennials (30-49 anni), la Fiat Panda conquista il primo posto in classifica con il 3,6%. Al secondo posto si trova invece la Fiat 500, che ha ottenuto il 2,6% di preferenze seguita al terzo posto dalla Renault Captur con il 2,5%. Pur essendo estremamente diverse tra loro, queste auto condividono due caratteristiche fondamentali: versatilità e praticità. Fiat Panda, Fiat 500 e Renault Captur si distinguono per la loro capacità di adattarsi a diverse esigenze. La Fiat Panda è ideale per la vita cittadina dove spazi ed aree per il parcheggio possono essere limitati. Inoltre, grazie alla sua versatilità, attrae diverse fasce d’età, dai single ai genitori che necessitano di una macchina che si adatti alle loro specifiche esigenze. La Fiat 500 invece, icona di stile e auto preferita dagli italiani nel 2022 secondo Autohero, non poteva non guadagnarsi un posto nel cuore dei millennials. Adatta alla città, si distingue per praticità e compattezza. La Renault Captur, infine, è un SUV che combina perfettamente dimensioni ridotte a un’ampia capacità di carico. Grazie al suo comfort eccezionale e ad alcune funzioni smart, come l’ampio vano portaoggetti che si apre come un cassetto e i coprisedili posteriori lavabili, la Captur è particolarmente apprezzata dalle piccole famiglie.

Le auto preferite dalla Gen X: Fiat Panda, Fiat 500, Toyota Yaris

Anche per la Gen X (50-59 anni) la Fiat Panda (con il 4,9%) e la Fiat 500 (con il 4,3%) conquistano il primo e il secondo posto nella classifica dei modelli di auto usate preferiti nel primo trimestre del 2023. Al terzo posto la Toyota Yaris con il 2,7%. Fiat è un marchio con una lunghissima tradizione che si è ritagliato un posto speciale nel cuore degli italiani e che rappresenta al massimo l’italianità: ecco perché è così amato dalla generazione X che è cresciuta con questo marchio storico. La Fiat Panda e la Fiat 500, oltre a essere dei modelli iconici, hanno anche una componente nostalgica. Queste auto, infatti, evocano ricordi e sentimenti legati al passato, creando un legame emotivo con la Gen X che le ha vissute e apprezzate sin dai primi viaggi. Chiude, al terzo posto, la Toyota Yaris, in grado di soddisfare svariate esigenze: sicurezza, prestazioni, bassi consumi e connettività.

Le auto preferite dai Baby Boomer: Fiat Panda, Toyota Yaris e Lancia Ypsilon

Concludiamo con la classifica dei Baby Boomer (60+ anni) in cui, ancora una volta, la Fiat Panda regna sovrana, conquistando il primo posto con una percentuale dell’8,8%, seguita dalla Toyota Yaris (4,0%) e dalla Lancia Ypsilon (2,4%) rispettivamente al secondo e terzo posto. Anche in questo caso non sorprende la posizione della Fiat Panda: la storicità di questo brand, ma soprattutto di questo modello, ha influenzato le scelte dei Baby Boomer, cresciuti con Fiat, il marchio automobilistico italiano per eccellenza. A seguire troviamo la Toyota Yaris che si distingue anche per la sicurezza grazie a una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida e la Lancia Ypsilon, amata per la sua carrozzeria unica, che unisce elementi moderni con un tocco retrò tanto apprezzato da questa generazione.

“Ogni generazione ha le proprie esigenze legate alla scelta di un’auto e Autohero le comprende perfettamente. Grazie ad una vasta selezione all’interno del nostro shop online che abbraccia le preferenze di tutte le generazioni, siamo particolarmente attenti ad offrire soluzioni su misura per ogni stile di vita. Dalla Gen Z ai Baby Boomers, Autohero è in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni generazione italiana.” – afferma Soni Leraj, Director Retail di Autohero Italia.