Secondo un report promosso dall’Istat sulla mobilità, uno dei principali problemi di chi

viaggia è proprio quello di riuscire a trovare un parcheggio e, proprio per questo, c’è

una tendenza sempre più evidente degli italiani nel preferire i trasporti pubblici rispetto

all’auto privata.

È proprio per risolvere lo stress del parcheggio nel modo più smart e veloce possibile che

nasce ParkingMyCar, la giovane startup con un team tutto under35 che punta a

rivoluzionare il mondo del parking e della mobilità risolvendo “una volta per tutte” il

problema.

Un solo servizio che permetta agli automobilisti di prenotare online la propria sosta in

qualsiasi tipo di struttura, privata e pubblica, ovunque ci si trovi e al miglior prezzo sul

mercato.

ParkingMyCar: ecco la startup che semplifica la ricerca del parcheggio

Dal trovare un parcheggio a Roma Fiumicino, ad un parcheggio in centro città o vicino ad un

porto: con ParkingMyCar sarà possibile parcheggiare l’auto in modo facile e veloce

grazie a parcheggi privati, videosorvegliati, assicurati e certificati dove poter lasciare la

nostra auto in totale sicurezza. E, oltre al parcheggio, è possibile usufruire di servizi inclusi

nella prenotazione come la navetta gratuita per raggiungere il terminal dell’aeroporto e

le coordinate GPS per trovare la zona parking in modo facile e veloce.

L’idea di ParkingMyCar è nata nel 2017 quando, il fondatore Mattia El Aouak, partito per un

viaggio dall’aeroporto di Pisa, non riuscì a trovare un parcheggio nelle vicinanze. Da qui la

voglia di risolvere uno dei problemi che affligge maggiormente gli italiani nella

quotidianità urbana, creando un’esperienza in grado di andare oltre al semplice parking.

“Fin ora per usufruire di diversi servizi relativi al parcheggio era necessario consultare più

app e diversi siti – afferma Mattia El Aouak, Founder e Ceo di ParkingMyCar – Con il

progetto di ParkingMyCar nasce una soluzione unica per far fronte al problema parcheggio

sul mercato: l’obiettivo è proprio garantire un’unica app in grado di far trovare parcheggio

ovunque e che riesca ad includere diverse tipologie di parking, dall’aeroporto alla città”.

Premiata come prima startup in ambito turismo della regione Umbria, ParkingMyCar è

oggi attiva con il suo servizio di parcheggio in tutti i principali porti ed aeroporti sul

territorio nazionale e ha visto nei suoi primi 10 mesi di attività, 8.500 prenotazioni e un

giro di affari 370.000 euro.

Il mondo di ParkingMyCar: il Car Valet è il servizio che non sapevi di volere

Tra i servizi che offre la startup, uno di quelli maggiormente apprezzati per non rinunciare al

massimo comfort è il car valet, che prevede il ritiro e la consegna dell’auto ad un addetto al

parcheggio direttamente al terminal del porto o dell’aeroporto. Un modo smart e low cost,

insomma, per rinunciare a qualsiasi ansia da parcheggio prima di partire per un viaggio.

Con ParkingMyCar, il parcheggio diventa un’esperienza nuova e ricca di servizi extra come il

lavaggio auto, servizio che permette di lasciare la propria auto nel parcheggio privato e

riprenderla splendente dopo il viaggio in tutta comodità.

Volendo rinnovare il mondo del parking, la startup punta ad estendere la sua copertura su

tutto il territorio italiano, compresi i centri città, come servizio a supporto dei cittadini nella

quotidianità.

Punta ad offrire la possibilità di pagare la propria sosta pubblica direttamente attraverso

la sua app, automatizzando il pagamento del parcheggio e rendendolo smart grazie alla

possibilità di gestire tutto completamente online, potendo prolungare e/o anticipare la propria

sosta direttamente da app.