Undici Ferrari abbandonate in un campo. Una bestemmia. Uno scenario inimmaginabile. Eppure è realtà, purtroppo. Tutto questo è accaduto a Lakeway, in Texas. E la ragione è la salute fisica che non c’è più. Un avvocato, facoltoso e collezionista, nel corso della sua vita ne ha accumulate quante ne ha potuto. Una Testarossa, 308 Quattrovalvole, 348, Mondial, Mondial Spyder e altri.

Poi, però, s’è ammalato. E, di conseguenza, anche le auto. Ha dovuto tagliare le sue spese per curarsi. Il primo taglio è stata la manutenzione delle auto di Maranello, affitto compreso. Dunque, un prato. Gratis.

Sfortunatamente l’avvocato non è sopravvissuto. Eravamo nel 2008, e gli eredi non hanno trovato una soluzione. È venuto al corrente della situazione l’organizzatore del Ferrari Festival a Houston, Paul Cox, e qualcosa si è mosso. Un concessionario ne è riuscito a venderne una, ma il problema sono le condizioni: le Ferrari necessitano di molte riparazioni: ruggine sulla carrozzeria, senza finestrini, muffa nell’abitacolo.

Occorre grande manodopera per riportarle all’antico splendore. E soldi, tanti dollari. Ma l’idea di una Ferrari abbandonata fa gridare vendetta.