La casa francese Renault ha prodotto tanti modelli importanti e leggendari ma se andiamo a vedere i prezzi delle auto che ha messo in strada negli ultimi cinquant’anni non parliamo certo di supercar o auto di lusso. Il che è un bene, a meno che non si prendano in esame i modelli da collezione, quelli costano decisamente di più rispetto alla Clio con dotazione di base!

Di recente è andato all’asta un modello che ha spento trenta candeline sull’immaginaria torta che la casa le potrebbe dedicare, un’auto davvero speciale. Diciamo solo che la base viene da un’auto che conosciamo tutti molto bene e che con la sua forma “a goccia” ha cambiato per sempre il modo di ideare le utilitarie ma per il resto, ha qualche caratteristica estetica molto speciale.

Nota come la prima superutilitaria francese, la Renault Twingo è arrivata addirittura nel 1993 quando era ancora una piccola automobile senza pretese, motori potenti o molti optional, escludendo la dotazione di serie. Un’auto economica per persone che hanno bisogno di un mezzo per spostarsi in città. Lo è ancora, ma così non si è più vista.

Questo periodo è tutto dedicato al mare e all’estate, al caldo e ai bei momenti da passare con gli amici sulle assolate spiagge di tutta Europa. Ecco perché un’auto come questa assurda Twingo Spiaggina sarebbe l’ideale. Se solo non costasse una piccola fortuna per una superutilitaria.

L’auto in questione è una Renault Twingo MODE, uno speciale esemplare lavorato dall’atelier italiano Vernagallo di Torino. Ne sono stati realizzati soltanto 18 esemplari numerati e certificati con documenti che riprendono come base la storica utilitaria molto diffusa anche nel nostro paese. La modifica più evidente, come potete vedere, è il tetto rimosso in perfetto stile spiaggina, come si fa con molti modelli FIAT nel nostro paese.

Se ciò che si legge nell’annuncio è vero, l’auto è passata anche per le mani del fu Premier Silvio Berlusconi, cosa che unita al suo aspetto particolare ha contributo a far lievitare molto il suo prezzo, rispetto ad una Twingo del 1993 normale. L’auto ha percorso solo 85mila chilometri. E costa ben 33mila euro, quasi quanto una Renault moderna full optional.