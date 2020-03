Cambio di date per la 18/ma edizione di Automotive Dealer Day, l’evento b2b leader in Europa per gli operatori del settore della distribuzione automobilistica, previsto dal 19 al 21 maggio a Veronafiere.

Il Consiglio di amministrazione di Quintegia ha infatti deliberato lo spostamento della manifestazione a settembre, dal 15 al 17, sempre al Palaexpo della SpA scaligera. “Una decisione necessaria e responsabile dettata dal peggioramento dell’emergenza sanitaria del nostro Paese – commenta Leonardo Buzzavo, Presidente di Quintegia -.

Siamo di fronte a un contesto socio economico incerto e in costante evoluzione che porterà profondi cambiamenti anche sui modelli di business del settore. Per questo – conclude Leonardo Buzzavo – continuiamo a lavorare da remoto per supportare al meglio l’ecosistema dell’auto in un momento così sfidante”.

Quintegia ha inoltre disposto di anticipare a tutti i collaboratori della società trevigiana parte dei bonus sui risultati attesi 2020, come segnale di fiducia verso il futuro e di provvedere a una donazione di 5.000 euro a sostegno delle iniziative di sanità pubblica dell’ULSS2 di Treviso.

