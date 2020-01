Rally Italia Talent 2020 si parte. E a dare il via alla prima selezione della 7^ edizione di Grande Fratello dei motori che si corre al Cremona Circuit è stato questa volta l’Assessore Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi e dal presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, insieme al Consigliere regionale della Lombardia Andrea Monti che hanno anche effettuato tutte le prove degli iscritti con le Suzuki Swift Sport. Sono 918 gli iscritti in questa Selezione, di cui 79 le presenze in rosa, 38 gli Under 18 e con una percentuale di Millennians che supera l’80%. Già nelle precedenti edizioni era prevista l’iscrizione, gratuita, ai diversamente abili: l’importante ed esclusiva novità della 7^ edizione di ACi Rally Italia Talent, grazie all’imprenditore milanese e grande appassionato di rally, Massimiliano Gambel, con la sua struttura Hap Simulator.D sarà messo a disposizione un simulatore con una applicazione speciale anche per i diversamente abili. A iscrizioni ancora aperte è già stato superato il record della 6^ edizione che aveva raccolto 9.299 iscritti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Numeri questi che confermano l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.

Confermata l’importante collaborazione con Suzuki Italia, nella persona del suo Presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo.

Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all’Educazione per la Sicurezza Stradale. Iscrizioni aperte su www.rallyitaliatalent.it.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram