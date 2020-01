Cresce l’attesa per la partenza della ventitreesima edizione del Rallye Monte-Carlo Historique.

La partenza, fissata per il 31 gennaio alle 18, sarà preceduto dal Tribute A.C. Milano, ovvero l’appuntamento riservato alle auto prodotte tra il 1955 e il 1979 che hanno gareggiato al Rallye di Monte-Carlo, così come ai modelli giudicati idonei alla partecipazione. “Prosegue l’ultracentenaria storia d’amore tra l’automobile ed il territorio milanese – ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano – e lombardo. Da Milano sono partite le più affascinanti avventure motoristiche, mi riferisco in primis ai marchi che hanno scritto pagine memorabili dell’automobilismo. E qui ha sede l’Automobile Club Milano, uno dei più antichi del mondo. Il Rallye Monte-Carlo Historique è una corsa leggendaria e impegnativa e siamo particolarmente orgogliosi di aver riportato qui, per il secondo anno consecutivo, la sua partenza. Gli equipaggi si sfideranno per 2500 chilometri affrontando anche condizioni climatiche avverse prima di terminare la gara mercoledì 5 febbraio sul lungomare del Principato di Monaco”. Giovedì 30 dalle ore 15 gli equipaggi e le vetture d’epoca che prenderanno parte al ‘Rallye’ arriveranno in Via Senato 10, all’interno dei Chiostri del Palazzo del Senato. Venerdì, dalle 8 alle 15 l’area espositiva dei Chiostri aprirà le porte agli appassionati che potranno ammirare le auto del Tribute e del Rallye’. Due ore più tardi, alle 17, gli iscritti al Tribute faranno da apripista alle vetture del ‘Rallye’ da Corso Venezia 43, davanti alla sede di Automobile Club Milano, con successivo passaggio in Piazza del Duomo. Dopo una sosta e un aperitivo in Alpine Cars la parata di auto d’epoca terminerà con un giro sul circuito dell’Autodromo Nazionale Monza, dove, nel corso di una cena, al modello che più avrà rappresentato lo stile e i valori della competizione verrà consegnato il Premio Alpine Monte-Carlo Style. Alle 18, sempre da Corso Venezia 43, partirà la prima auto del Rallye seguita da tutte le altre, al ritmo di una al minuto.

