ROMA – Un tessuto esclusivo di soli 120 metri con cui realizzare 50 giacche su misura. L’idea è di Gerry McGovern Obe, Chief Creative Officer di Land Rover, che in collaborazione con Henry Poole & Co ha trovato il modo più originale, bizzarro e glamour di festeggiare i 50 anni della Range Rover. In pratica una giacca per ogni anno. La stoffa, prodotta nel Somerset dalla Fox Brothers & Co Ltd, è ispirata alle tinte originali di carrozzeria del 1970: il Tuscan Blue, il Bahama Gold e il Davos White nuovamente in pista per creare una nuova interpretazione del classico pied de poule. Visto che poi sognare non costa nulla, allora il massimo sarebbe di gettare la giacca celebrativa (qualora si faccia in tempo ad accaparrarcene una) sul sedile posteriore della Range Rover Fifty, che la casamadre Land Rover ha realizzato in soli 1.970 esemplari. “L’esclusività che accomuna la giacca firmata Henry Poole e Range Rover Fifty rende questi prodotti una vera rarità che attrae in modo particolare i clienti Henry Poole e Range Rover”, dice infatti con soddisfazione Gerry McGovern. A cui si aggiunge la voce di Simon Cundey, Managing Director di Henry Poole & Co: “E’ stato fantastico lavorare con Gerry McGovern alla creazione della giacca celebrativa dei 50 anni Range Rover. La stoffa è ispirata alla combinazione dei colori tradizionali, con fodera Tuscan Blue e sottocollo Bahama Gold, ma disegnata in variante moderna e casual, contraddistinta da un’eleganza senza tempo. Il comfort della realizzazione su misura Henry Poole completa il vertice sartoriale Savile Row. La collaborazione Range Rover con Henry Pool funziona così bene perché entrambi i brand hanno radici storiche che si affiancano ad un approccio moderno che offre il meglio della qualità e del lusso.”

Basata sulla lussuosa Autobiography, la Range Rover Fifty sfoggia dettagli esterni in Auric Atlas e due tipi di cerchi esclusivi da 22″. Sullo speciale badge creato da Gerry McGovern figura la scritta in corsivo “Fifty” che viene mostrata sia all’esterno che all’interno, inserita nell’esclusiva targa “1 di 1970” sulla consolle, nei poggiatesta, nella plancia e nelle soglie illuminate.

Per i nostalgici che invece desiderano una Range Rover originale del 1970 esiste il programma Reborn, attraverso cui è possibile acquistare un esemplare da collezione nei colori autentici, inclusi il Bahama Gold e il Tuscan Blue. La divisione Land Rover Classic nel Regno Unito cura il restauro di ciascuna Range Rover Reborn con le specifiche originali di fabbrica, impiegando solo ricambi Land Rover Classic per conservarne e proteggerne l’autenticità. Quando si entra in casa Land Rover si sa, i prezzi sono l’ultima cosa che conviene chiedere. In questo caso la passione per il vintage parte da un minimo di 145.000 sterline.



