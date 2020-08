WOLFSBURG – A raccontarlo a qualcuno, nemmeno troppi anni fa, sarebbe stato come fargli credere che un asino stava spiccando il volo. Percorrere 531 km di fila con un’auto elettrica che non costi una fortuna e nel normale traffico? Su Marte, forse. E invece i passi da gigante che l’industria automobilistica ha compiuto hanno reso possibile il record della nuova Volkswagen ID.3, che ha percorso il tragitto da Zwickau a Schaffhausen, ovvero dalla Germania alla Svizzera, senza mai ricaricare la batteria: la bellezza di 100 km in più di quanto la casa madre promette, ossia 420 km nel ciclo WLTP. Protagonista dell’impresa una ID.3 1ST Pro Performance di serie con una batteria da 58 kWh, prodotta nella fabbrica di auto elettriche di Zwickau. Al volante un asso, lo svizzero Felix Egolf, pilota di aerei in pensione ora assurto a hypermiler, termine coniato negli USA per indicare una tecnica che massimizza l’efficienza e minimizza i consumi.

Il viaggio è iniziato la mattina presto. “Sin dai primi metri, le abilità di Felix sono state evidenti: ha evitato di frenare ogni volta che è stato possibile per mantenere l’auto in costante movimento”, raccontano gli ingegneri Volkswagen. “Il suo obiettivo era di percorrere circa un terzo della distanza totale senza utilizzare la spinta del motore elettrico. Molto particolare è stato il suo modo di percorrere le rotonde: pochi metri prima, passava dalla modalità di marcia D alla N e faceva veleggiare l’auto, riducendo la velocità tramite il recupero dell’energia da parte del motore”.

Malgrado a bordo ci fosse anche un cameraman con tanto di attrezzatura, per un peso complessivo di 250 kg, il consumo medio è stato di 10,9 kWh/100 km, a fronte di una velocità di 56 km/h. Il consumo medio della ID.3 secondo il ciclo WLTP è invece di 15,4-14,5 kWh/100 km.

Tutto è durato circa 9 ore, al termine delle quali Egolf si è finalmente espresso. “Quest’auto è compatta ma spaziosa, ha un design accattivante e quasi futuristico, con una bassa resistenza aerodinamica. E’ un’auto che ha tutto”. E dopo questo record, anche qualcosa in più.Fonte www.repubblica.it

