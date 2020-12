ROMA – Renault ribadisce la sua leadership sul mercato europeo dei veicoli elettrici. Con 95.985 unità vendute da gennaio a fine novembre il marchio della losanga è in testa alla classifica del comparto nel Vecchio Continente. Rispetto allo scorso anno la casa transalpina ha messo a segno un aumento dell’80% delle immatricolazioni realizzando una performance che dimostra come Renault, con la sua gamma al 100% elettrica, si sia

impegnata per soddisfare le esigenze tanto dei clienti privati, quanto degli operatori professionali. Nel campo delle vendite ai privati, la compatta Zoe rimane il punto di riferimento nel suo segmento proseguendo a essere il modello elettrico più venduto in Europa, con oltre 84.000 unità commercializzate dall’inizio dell’anno. Un dato che rappresenta praticamente in doppio dei volumi di vendita ottenuti nello stesso periodo del 2019, eleggendo Zoe a vettura elettrica più amata in Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo. Dal suo lancio, sono oltre 268.000 le Renault Zoe vendute in Europa nelle diverse generazioni. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici, Kangoo Z.E. è un vero best seller con 8.498 unità vendute da gennaio a fine novembre, totalizzando complessivamente i 57.595 esemplari venduti in Europa dal lancio, avvenuto nel 2010. La citycar Twingo Electric, l’ultima nata in casa Renault, sta diventando un punto di riferimento per il segmento A dei veicoli elettrici, con 1.760 immatricolazioni continentali.

“Nonostante il contesto pandemico, le vendite di veicoli elettrici in Europa continuano ad essere molto dinamiche, con tassi di crescita dal 70 all’80% circa nei principali mercati europei – ha dichiarato Gilles Normand, direttore della divisione veicoli elettrici e servizi di mobilità – Le vendite di veicoli elettrici rappresentano ora circa il 5% del mercato totale. Oltre 84.000 Zoe sono state vendute da gennaio 2020, di cui 33.000 unità in Francia e 25.000 in Germania – ossia il doppio dei volumi rispetto al 2019. Dal suo lancio e forte delle recenti evoluzioni, Zoe è riconosciuta ed apprezzata per la versatilità e l’autonomia di miglior livello della categoria, ciò che la rende il veicolo elettrico più venduto in Europa in cumulato dall’inizio del 2020”. Nella gamma elettrificata del costruttore francese sono presenti anche il quadriciclo Twizy, con oltre 31.000 unità vendute, e Master Z.E., il van che offre un carico utile fino a 3,5 tonnellate. Oltre alla famiglia dei veicoli completamente elettrici, Renault propone anche versioni ibride e ibride plug-in per i suoi best seller (Clio, Captur e Mégane) e con il Suv compatto Arkana per i nuovi futuri modelli. In Italia, sul mercato cumulato (autovetture + veicoli commerciali), a fine novembre, Renault è leader con 5.093 unità immatricolate (+90%) e una quota di mercato pari al 19,5%. Sempre sulla piazza italiana, relativamente alle auto, fino al 30 novembre, Zoe è in testa al comparto con 4.273 immatricolazioni (+101%) e una quota di mercato del 16,9%, mentre tra i veicoli commerciali, Kangoo Z.E. ha conquistato il gradino più alto del podio, con 245 unità ed una quota di mercato pari al 25,6%. (m.r.)

