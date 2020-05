#Restart: il nuovo piano di finanziamento per saltare subito in sella senza anticipo e iniziare a pagare dopo quattro mesi, con le prime 6 rate di importo inferiore alle successive 42.

Un’estate senza pensieri, senza anticipi da versare e senza l’assillo di rate ingombranti: sogno? No, realtà. Quella proposta da Suzuki moto. Ora, infatti, si può scegliere di acquistare un modello della sua gamma moto e scooter e iniziare a pagarlo dopo 4 mesi. E il primo semestre sarà composto rate inferiori alle successive 42.

Chi acquisterà un modello della gamma Suzuki potrà approfittare della campagna #RESTART e sottoscrivere uno speciale finanziamento studiato da Suzuki in collaborazione con Findomestic. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto per questo periodo in cui il lockdown ha rallentato l’economia del Paese: questo prodotto finanziario permette, infatti, di saltare subito in sella senza pagare alcun anticipo e di finanziare l’intera cifra dovuta, versando la prima rata a quattro mesi dalla firma del contratto e beneficiando di un primo semestre composto da rate ridotte. Ad esse ne seguiranno quindi altre 42 di importo regolare con un TAN da 4,95%.

I modelli Suzuki. Aderendo alla campagna #RESTART, attraverso il nuovo piano di finanziamento, si potranno acquistare tutti i modelli della gamma Suzuki.

Protagonista di questa stagione è la V-STROM 1050XT. Questa moto è l’indiscusso punto di riferimento del segmento delle Sport Enduro Tourer con un telaio a doppio trave di alluminio robusto e leggero al tempo stesso, sospensioni completamente regolabili e un motore bicilindrico a V da oltre 107 cv. La dotazione include numerosi dispositivi elettronici come il traction control regolabile su tre livelli e disattivabile, l’assistenza alle partenze in salita #PartiFacile e i sistemi #FrenaInPIega e #FrenaSicuro. Il primo di questi ultimi dispositivi consiste in un ABS intelligente e regolabile su due livelli d’intervento, che modifica la sua logica di attivazione in base all’inclinazione in curva. Il secondo sistema regola invece la frenata e la ripartisce in funzione del carico rilevato e del rischio di sollevamento della ruota posteriore in discesa. Tutto è gestito in modo integrato dalla centralina del Suzuki Intelligent Ride System, che s’interfaccia con una piattaforma inerziale Bosch, la quale monitora i movimenti della moto in sei direzioni lungo tre assi.

BURGMAN 400, è lo scooter per eccellenza; è un mezzo comodo, pratico e divertente, contraddistinto da una linea filante, un’ottima protezione aerodinamica e da vano sottosella da ben 42 litri.

BURGMAN 650 Executive, a sua volta oggetto di un’altra promozione imperdibile. In questo periodo la sua convenienza si può misurare infatti…in chilometri.

La KATANA JINDACHI si distingue invece per l’allestimento al top, pensato per i motociclisti più esigenti e gli amanti dei dettagli ricercati. La moto è arricchita da accessori che migliorano il comfort, impreziosiscono la linea ed esaltano le prestazioni. La versione ideata da Suzuki comprende il grintoso scarico Akrapovic in titanio, la raffinata sella bicolore nera e rossa, il cupolino maggiorato, un set di adesivi protettivi carbon look, la protezione per il serbatoio sempre carbon look e altri due set di adesivi, questa volta rossi, per le ruote e per la carrozzeria.

#suzuki #restart #usaledueruote #SuzukiStaySafe #TwoWheelsForLife #suzukismartbuy

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram