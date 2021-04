ROMA – Il Mauto si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori. Il Museo nazionale dell’automobile di Torino riapre le sue porte a partire dal prossimo primo maggio offrendo al pubblico tante novità e importanti eventi come, ad esempio, la mostra “La forma del futuro”, dedicata ai 90 anni (+1) della Carrozzeria Pininfarina che sarà inaugurata giovedì 20 maggio (visitabile fino al 12 settembre), e la presentazione, giovedì 13 maggio, della hypercar Fulminea di Automobili Estrema. Nel fitto calendario delle prossime mostre troviamo “La Forma del Futuro” (20 maggio – 12 settembre), uno splendido percorso espositivo che racconta, con il contributo di 16 esemplari d’eccezione, l’innata capacità di Pininfarina di immaginare il futuro e dargli forma anticipando i tempi e dettando le tendenze. Sarà esposta una selezione di prototipi di ricerca, dream car e vetture esclusive a testimonianza del genio espresso dalla casa di design italiana più famosa al mondo nel corso di tre generazioni e oltre 90 anni di storia, con un approccio progettuale che, mixando sapientemente stile e funzione, ha segnato l’evoluzione dell’auto. Con “Caty Torta. Un’artista libera” (10 giugno – 7 novembre), va in scena una retrospettiva dedicata alla pittrice torinese Caty Torta, allieva di Felice Casorati e grande appassionata di automobili. Seguiranno poi le mostre per il 50° anniversario della Fiat 127 e omaggio a Pio Manzù (dal 17 giugno ), sul Centenario Lancia Lamba (dal 3 settembre), che si aprirà con un grande raduno celebrativo e alcuni esemplari dell’iconica e innovativa vettura in esposizione temporanea per tutto il mese nella “piazza” del museo.

Da non mancare poi “Omaggio a Giovanni Michelotti” (dal 23 settembre), retrospettiva per i 100 anni dalla nascita del designer torinese; “Quei temerari delle strade bianche Nuvolari, Varzi, Campari e altri eroi alla Cuneo – Colle della Maddalena” (dal 7 ottobre), che omaggia gare e piloti attraverso le foto dell’archivio di Adriano Scoffone. Riflettori puntati poi su Automobili Estrema che il 13 maggio presenta il modello di stile in scala 1:1 della Fulminea, la prima hypercar elettrica italiana da 1.5 MW di potenza (2.040 Cv) con batteria di tipo ibrido che utilizza celle allo stato solido e super-condensatori, realizzata in collaborazione con lo studio Epta Design, Ucif Modelli ed Est Mobile (il pubblico potrà seguire la diretta della presentazione in streaming sul canale YouTube di Automobili Estrema). Fino al 20 maggio invece è visitabile l’esposizione speciale della Lamborghini Countach LP 400 Periscopica del 1977, uno degli unici due esemplari della vettura disegnata da Marcello Gandini realizzati in colore viola metallizzato e con interni bianchi. La supercar della casa del toro è stata meticolosamente restaurata nel 2016 dai migliori artigiani del modenese e poi certificata dal Polo Storico Lamborghini.

E poi ancora, fino al 20 maggio, c’è l’esposizione straordinaria della Abarth 1000 Record Pininfarina, vettura da primato che, nel 1960, sull’anello di alta velocità di Monza, conquistò ben otto record di classe tra i quali 187 km/h sulle 72 ore e 204 km/h sulle 12 ore; e dal 15 maggio al 6 giugno, l’esposizione speciale di Misano, il nuovo concept vehicle progettato da Ied in collaborazione con Suzuki. Da segnalare anche la mostra dedicata a una speciale selezione di bicicli, tricicli e quadricicli, tra cui alcuni non esposti al pubblico da 15 anni, facenti parte della collezione del Mauto e normalmente conservati nell’Open Garage. Questi splendidi veicoli tornano a farsi ammirare dopo un accurato intervento di pulitura e restauro ad opera del Centro di restauro del Mauto. Il Museo nazionale dell’automobile di Torino è visitabile in sicurezza da martedì a domenica dalle 10 alle 19. il lunedì dalle 10 alle 14. Come da disposizioni governative, per coloro che intendono effettuare la visita nelle giornate di sabato, domenica o nei festivi è obbligatoria la prenotazione e l’acquisto del biglietto online almeno un giorno prima (https://museoauto.vivaticket.it/it/event/ingressi-museo/155282), giornate in cui è richiesto di rispettare scrupolosamente gli orari di prenotazione degli ingressi. Dal lunedì al venerdì è possibile acquistare il biglietto anche presso la biglietteria del museo. (maurilio rigo)

