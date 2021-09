ROMA – Ancora record per la Mustang Mach-E. Il primo Suv completamente elettrico della Ford ha appena conquistato due nuovi titoli “Guinness World Records”, che vanno ad aggiungersi al primato di ultra-efficienza ottenuto lo scorso luglio. In quel caso la Mustang Mach-E aveva viaggiato a 6,5 ??miglia per chilowattora (kWh), equivalenti a ben oltre 500 miglia di autonomia, rispetto alle 379 miglia ufficiali per singola carica dichiarate dalla casa. Ora il Guinness World Records ha confermato 43 minuti e 13 secondi come tempo di ricarica più breve registrato nel viaggio più lungo della Gran Bretagna (tra John O’Groats e Land’s End), abbassandolo di oltre 30 minuti rispetto al tentativo precedente.

La ricarica veloce della Mustang Mach-E a trazione posteriore “extended range” che ha stabilito il record, a 150 kW aggiunge circa 73 miglia di autonomia ogni 10 minuti in carica. Così, il team alla guida del Suv elettrico (Paul Clifton, Fergal McGrath, Kevin Booker e Adam Wood), si è fermato solo a Wigan, nel nord ovest dell’Inghilterra, per una singola sessione di ricarica, aggiudicandosi il record del minor numero di soste di ricarica che è destinato a restare saldamente nelle “mani” della Mustang Mach-E, a meno che un altro veicolo in futuro non percorra 840 miglia senza la necessità di ricaricare lungo il percorso.

“Con l’aumento delle consegne, i clienti possono essere tranquilli nell’utilizzo quotidiano di Mustang Mach-E, come dimostra questa tripla prestazione da record, anche nel viaggio più estremo del Regno Unito – ha dichiarato Tim Nicklin, responsabile dell’elettrificazione di Ford – Il Go Electric report di Ford sulla percezione dei consumatori nei confronti dei veicoli elettrici rivela che l’autonomia media che il pubblico pensa possa percorrere un’auto elettrica completamente carica è inferiore a 150 miglia. Se Mustang Mach-E può raggiungere ben oltre il triplo di quella distanza nelle mani dei professionisti, può facilmente fornire ai proprietari l’assoluta tranquillità e la fine dell’ansia da autonomia riscontrata sino a oggi”.

Questo fine settimana la Mustang Mach-E del record sarà presente al “Fully Charged Live”, e parteciperà al “Go Electric roadshow”, iniziativa organizzata per offrire una risposta ai dubbi degli utenti relativi alle vetture elettriche. Con i veicoli in mostra al roadshow Ford intende poi ribadire il suo impegno nella realizzazione di versioni completamente elettriche e ibride plug-in della sua gamma di auto e furgoni, che culminerà in Europa, nel 2030, con la vendita esclusivamente di veicoli elettrici. (m.r.)