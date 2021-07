ROMA – Con l’obiettivo di automatizzare la ricarica di un veicolo elettrico i ricercatori della Graz University of Technology (TU Graz) e delle aziende austriache Alveri e Arti Robots stanno sviluppando un robot di ricarica mobile e completamente autonomo che si dirige in modo indipendente verso un veicolo elettrico parcheggiato ricaricandolo. Il prototipo messo a punto dal team dei ricercatori necessita ancora di ulteriori affinamenti ma già alla sua prima dimostrazione mondiale pubblica ha offerto un assaggio concreto della visione dei suoi progettisti. Il robot mobile è di dimensioni compatte ed è composto da una piattaforma alimentata tramite cavo con quattro piccole ruote, sovrastata dal braccio snodato robottizzato che si collega autonomamente al connettore di ricarica del veicolo.

Il robot comandato da computer (non è ancora integrato nella piattaforma) è in grado di spostarsi autonomamente e si muove verso il veicolo da ricaricare con una velocità di fino a 20 chilometri all’ora. Grazie a un sistema di rilevamento ottico, il braccio del robot guida il cavo di ricarica fino allo sportello della presa presente sul veicolo e si inserisce correttamente, mentre una volta terminata l’operazione si scollega e si allontana dal mezzo.

“Il processo di rifornimento o ricarica di un veicolo non è una grande sfida per l’uomo – ha dichiarato Bernhard Walzel dell’Institute of Automotive Engineering, TU Graz – Ma per un sistema automatizzato, d’altra parte, è una questione molto complessa, che deve essere precisa al millimetro”. Walzel e il suo collega di istituto, Helmut Brunner, nel 2018 avevano già realizzato un robot di ricarica stazionario e ora stanno lavorando intensamente alla versione autonoma e mobile con gli specialisti delle due aziende partner Alveri e Arti Robots. I successivi step, prima di una eventuale produzione in serie, prevedono ancora varie ottimizzazioni come, ad esempio, l’integrazione del software necessario al suo funzionamento in maniera autonoma e un tipo di alimentazione wireless al posto di quella via cavo. La tecnologia è stata sviluppata per la ricarica completamente autonoma di diversi tipi di auto e altri veicoli elettrici e introduce un nuovo approccio per la ricarica automatizzata e controllata da robot che si basa su un’interfaccia di ricarica standardizzata. (m.r.)