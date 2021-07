ROMA – Circa metà delle persone intenzionate ad acquistare un’auto nuova effettuerebbe l’intera procedura online. Con l’esplosione del fenomeno degli acquisti online anche il comparto automotive risulta sempre più coinvolto nel nuovo business. A confermare la crescita di questo trend è lo studio online commissionato da Facebook alla società specializzata Dynata, denominato “Auto eCommerce Study” e realizzato intervistando persone che negli ultimi 12 mesi hanno acquistato o progettato di acquistare un’auto. L’analisi ha rilevato che la maggior parte delle persone interessate a una nuova auto è in grado di effettuare i passaggi necessari per l’acquisto senza interagire con la concessionaria, e il 67% effettua gran parte delle ricerche online. Gli analisti di Facebook, sulla base dei dati dello studio, hanno esaminato cinque temi strategici che influenzano il cambiamento nell’interazione con le concessionarie negli acquisti online e l’importanza di fornire supporto digitale ai consumatori. Per chi non è un esperto, l’acquisto di un’auto può essere un processo complesso che implica vari passaggi motivo per cui gli utenti hanno dichiarato di ritenere molto importante il ruolo dei venditori. Infatti, l’87% delle persone ha ricevuto un’assistenza generica durante la decisione di acquisto e il 41% ha dichiarato di aver ricevuto supporto dal venditore nella scelta delle caratteristiche dell’auto o della marca e del modello. In evidenza anche l’assistenza finanziaria ritenuta importante per il 28% dei consumatori.

Altro fattore chiave è la negoziazione, parte integrante del processo di acquisto dell’auto e, anche se per alcune persone rappresenta una fonte d’ansia, il 48% del campione la considera positivamente. Nelle interviste effettuate è stato chiesto ai consumatori come preferiscono negoziare ed è emerso che il 18% preferisce la modalità da remoto, percentuale che sale al 25% nella fascia di età 18-34 anni. Per il 73% dei consumatori intervistati anche la prova della vettura è una parte essenziale nell’acquisto e il 17% si dichiara disposto a fare il test drive da casa. Acquistare un’auto online è diventata una pratica diffusa presso molti rivenditori attraverso portali di vendita online e siti di ricerca e localizzazione di auto nuove e usate e molte persone preferiscono acquistare sul web anche per i prezzi fissi, che non prevedono contrattazione. Nello studio è emerso che il 34% degli acquirenti preferisce non negoziare affatto e per il 27% la negoziazione è ritenuta fonte d’ansia. Infine, il 26% delle persone intervistate ha dichiarato che apprezzerebbe concludere il processo di acquisto online con la consegna dell’auto direttamente a casa, percentuale che sale al 32% tra gli acquirenti più giovani. Insomma, l’e-commerce sta coinvolgendo sempre di più anche l’acquisto dei veicoli seppure appare ancora molto difficile considerarli alla stregua di un dispositivo elettronico o di un capo di abbigliamento. (m.r.)