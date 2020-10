MILANO – Vita dura per i monopattini milanesi, e di sicuro c’è qualcuno che dirà “era ora”. Fatto sta che proprio oggi parte un servizio di rimozione di tutti mezzi elettrici lasciati in divieto di sosta, mezzi che ormai sono diventati protagonisti delle strade cittadine ma soprattutto dei marciapiedi. Una circolare del vicecomandante della Polizia Locale Paolo Ghirardi sancisce che la rimozione dei monopattini si svolgerà per tutti i giorni della settimana (dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 20) e utilizzerà anche un autocarro di Atm (l’azienda dei trasporti milanesi) per portare via i mezzi. Gli operatori incaricati dovranno concentrarsi in particolare sulle soste vietate che più ostacolano la circolazione di pedoni e veicoli, su quelle vicino agli scivoli per le persone invalide, vicino alle strisce pedonali e sugli spazi delle fermate del trasporto pubblico.

La rimozione riguarderà anche le biciclette, e verrà effettuata inizialmente nell’area della “cerchia dei bastioni”, ossia nella zona centrale di Milano che assurge a prima città italiana ad assumere una regolamentazione. Ben presto la cosa si estenderà nalle altre città interessate.

“La diffusione di monopattini e biciclette in sharing – hanno spiegato ai microfoni dell’Ansa la vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore alla Mobilità Marco Granelli – racconta un’attenzione e una disponibilità a una mobilità nuova e sostenibile e migliora le azioni di tutela dell’ambiente e della salute delle persone. Allo stesso tempo – aggiungono – il rispetto delle regole da parte di tutti è fondamentale, anche per quel che riguarda la sosta. Monopattini e biciclette non devono diventare un ostacolo o un intralcio: ci auguriamo che il buonsenso di chi li utilizza prevalga, nel mentre è indispensabile attivare questo nuovo servizio di rimozione e verificarne l’efficacia”. (f.p.)

Advertisements

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram