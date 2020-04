Ci sono collezionisti di auto, soprattutto di modelli di lusso e supersportivi, che arrivano spesso ad avere un rapporto molto forte con il brand al centro della passione. Una ‘nicchia’ che è però molto interessante per architetti e arredatori, come sfornando progetti e oggetti dal preciso riferimento motoristico, dai costi proporzionalmente adeguati alla ricerca di esclusività. Non si sa, ad esempio, se la residenza Ringhouse firmata dallo studio di architettura Wamhouse dove lavora la polacca Karina Wiciak, sia nata per una precisa richiesta da un collezionista di R8 o altre Audi di lusso. Come è facile riconoscere non solo negli elementi strutturali in cemento armato – ma anche nei ‘richiami’ nel paesaggio, ad esempio le grandi balle di paglia cilindriche – la Ringhouse è infatti ispirata ai quattro anelli del marchio Audi, la Casa fondata nel 1909 come August Horch Automobilwerke GmbH e che nel 1910 ha adottato la denominazione (ancora attuale) Audi.

La Wiciak, nel disegnare esterni ed interni, si è rifatta all’architettura modernista degli Anni ’30 che – precisa la nota dello studio – è proprio l’epoca a cui risale anche la creazione grafica del logo con quattro cerchi che racchiudevano i brand Wanderer, Audi, DKW ed Horch. La casa non fa altro che amplificare che il celebre marchio, materializzato da quattro grossi cilindri che si intersecano e sono separati da ampie vetrate. Sviluppata su un solo piano per circa 280 m2 complessivi, la Ringhouse dispone anche di un garage sotterraneo e di piccoli locali aggiuntivi ed è stata concepita per essere una spaziosa residenza per le vacanze. Si compone di un corridoio che si apre su un ampio soggiorno, di una sala da pranzo, di un angolo musica, di una grande cucina, di uno studio con biblioteca. A questo si aggiungono due camere da letto con bagno privato, tre toilette e un locale dispensa. Lo studio Wamhouse, diventato famoso negli anni passati per altri progetti di edifici ispirati a marchi di grandi aziende (in campo automobilistico Mitsubishi, Renault e Chevrolet), non precisa né i costi di una simile residenza, né la presenza di soluzioni ‘eco’ o di sicurezza che sarebbero in perfetta sintonia con i valori del brand. Ma è evidente che in questo caso i quattro anelli sono solo, ed ancora più ostinatamente. un modo per ribadire l’esclusività della casa e la passione per la marca.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram