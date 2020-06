Dopo il lungo e forzato stop delle gare storiche dovuto all’emergenza Covid, riparte con la Coppa d’Oro delle Dolomiti 2020 la stagione dei grandi eventi sotto l’egida di Aci Sport.

La rievocazione, che in molti hanno definito la 1000 Miglia delle Alpi, avrà come base di partenza ed arrivo Cortina d’Ampezzo. Gli organizzatori, nonostante le naturali difficoltà legate al post-pandemia, sono riusciti a realizzare un percorso di 468 chilometri, con 90 prove cronometrate e 6 prove a media da percorrere venerdì 24 e sabato 25 luglio, con passaggi sui passi alpini più impegnativi come il Giau, il Falzarego, il Tre Croci e il Valparola.

La gara avrà un prologo il 23 luglio e si concluderà domenica 26 luglio con un Tour dei Sestieri di Cortina, una sorta di prova speciale che godrà di una classifica separata e premi per i primi 3 classificati messi in palio dal comune di Cortina.

Sul sito della manifestazione è già consultabile la pianta del percorso e la tabella dei tempi. Ammesse le auto storiche fino al 1971, più classi a parte per auto di particolare valore storico e collezionistico.

