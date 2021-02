ROMA. Segnali di ripresa per Lexus. Le vendite globali del brand di lusso controllato da Toyota nel periodo gennaio-dicembre 2020 hanno totalizzato 718.715 unità, con un calo del 6% rispetto all’anno precedente: ma mentre la prima metà dell’anno ha risentito dell’effetto pandemia con un calo del 16% rispetto alla prima metà del 2019, le vendite di luglio-dicembre sono aumentate invece del

2% rispetto alla seconda metà del 2019.

Nel 2020 Lexus ha registrato interessanti vendite globali di modelli come ES e RX, così come la gamma LC che è stata rafforzata dal successo dell’introduzione della nuova LC Convertible.

UX 300e, il primo modello elettrico a batteria di Lexus, è andato rapidamente sold-out nei mercati selezionati in cui è stato introdotto nel 2020 in vista di un lancio su più vasta scala nel 2021. Alla fine dello scorso anno, Lexus ha anche introdotto una versione aggiornata della sua berlina ammiraglia LS.

Per area regione, le vendite annuali cumulative in Cina hanno segnato un massimo storico (223.650 unità, + 11% rispetto al 2019), trascinando avanti le vendite globali. In Europa, Lexus ha venduto 70.814 veicoli, raggiungendo una quota record nel mercato premium del 2,3% e toccando per la prima volta il 3% della quota nel canale dei privati, mentre le vendite sono diminuite del -19% su base annua. I maggiori volumi di vendita di Lexus provengono dalla sua gamma di SUV – RX, NX, UX, GX e LX con vendite combinate di 57.833 veicoli che costituiscono l’81% del volume totale. Le vendite di veicoli ibridi rappresentano il 96% delle vendite di Lexus in Europa occidentale e centrale.

“Vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento a ciascuno dei nostri clienti in tutto il mondo nonché a tutti i componenti del nostro team coinvolti nelle vendite, nella produzione e nello sviluppo. E a tutti coloro che stanno facendo del loro meglio per adempiere alle loro responsabilità pur affrontando varie difficoltà, sappiate che avete il mio più profondo rispetto”, ha commentato il presidente di Lexus International/Chief Branding Officer Koji Sato. “Lexus quest’anno compirà un ulteriore passo avanti nel rendere i vari stili di vita dei suoi clienti ancora più entusiasmanti. Questa primavera sveleremo la nostra nuova visione del brand, insieme a un nuovo concept, che illustra le nostre intenzioni per il futuro e segna l’inizio della prossima generazione di Lexus. Inoltre, lanceremo il primo modello sotto la nostra nuova visione entro quest’anno, e continueremo a introdurre nuovi modelli il prossimo anno e oltre. Anche da qui in poi, essendo attenti ai nostri clienti in tutto il mondo e impegnandoci in una produzione di auto che supera le loro aspettative, continueremo a raccogliere la sfida di offrire felicità a tutte le persone che entrano in contatto con Lexus. Non vedo l’ora di condividere presto qualcosa di più con voi”.