ROMA – Bella come solo una concept car sa esserlo, con quel sapore di futuro che la rende irraggiungibile. Ma bella soprattutto come una Batmobile, anche se assai diversa dalle precedenti supercar dell’Uomo Pipistrello. La Vision Mercedes-Maybach 6, protagonista del nuovo film intitolato “The Flash” in uscita a novembre prossimo, è infatti distante anni luce dalle aggressive supercar al servizio dell’eroe dei fumetti. Questa è una meravigliosa cabriolet elettrica ad alte prestazioni, la stessa vettura (con le opportune modifiche) che la casa di Stoccarda presentò già nel 2017 alla Monterey Car Week, in California.

Il bel miliardario Bruce Wayne al servizio degli oppressi – che nel film sarà l’attore Ben Affleck – avrà a disposizione prestazioni sufficienti per dare filo da torcere ai vari Joker di turno. La sua auto sarà dotata infatti di quattro motori elettrici sincroni che insieme sprigionano una potenza di 750 Cv, in grado di bruciare i classici 0-100 km/h in 4 secondi e di raggiungere la velocità massima di 250 orari. Il tutto con un’autonomia di oltre 500 km grazie all’accumulatore situato nel sottoscocca. Il tutto con un design da favola. “La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet esalta il lusso moderno ed è l’esempio perfetto della nostra strategia di design”, dichiarò quattro anni fa Gorden Wagener, responsabile del design di Daimler AG. “Proporzioni mozzafiato combinate con interni lussuosi”.

Come non dargli ragione. Lunga quasi sei metri, la futura Batmobile si ispira smaccatamente alla chiglia di un motoscafo, con un cofano esageratamente lungo e una parte posteriore che finisce a spiovere, come se dovesse tuffarsi in acqua. Gli interni sono gli stessi del prototipo del 2017, in pregiatissima pelle bianca. Cambiano invece il colore della carrozzeria e l’hard-top, rigorosamente neri. Altrimenti che Batmobile sarebbe?

