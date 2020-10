ROMA – Piccola rivoluzione su ebay.it. Da oggi è possibile non solo acquistare con un click quattro gomme nuove per la propria auto, ma anche predisporre il loro montaggio. Come? Attraverso l’accordo che il colosso di commercio on line ha stretto con Garage 365, piattaforma che conta circa 500 centri di montaggio in tutta Italia. Nessuna trafila da compiere: una volta acquistati gli pneumatici da un venditore ebay che aderisce al servizio, l’utente ha la possibilità di includere o meno l’installazione consultando i centri affiliati a Garage 365 più vicini, che a loro volta si occuperanno della ricezione e del montaggio delle gomme acquistate su ebay.it. Insomma una prestazione aggiuntiva che si compra direttamente on line con un servizio semplice e “user friendly”. Chi vi accede, infatti, verrà aggiornato su ogni step del processo, da quando gli pneumatici vengono spediti al centro di montaggio – senza alcun costo aggiuntivo – fino al momento in cui arrivano a destinazione. A quel punto non resta che prendere un appuntamento.. Una volta raggiunto il centro affiliato a Garage 365, per montare le gomme basterà avere con sé il QR ricevuto per e-mail, senza ulteriori spese. Per il momento sono solo 15 i venditori che hanno deciso di aderire al servizio, per un totale di oltre 100 mila pneumatici disponibili, ma è evidente che il numero è destinato a crescere.

“Con il servizio di installazione abbiamo voluto offrire ai nostri utenti un’opzione integrata all’interno della sola vendita che ha l’obiettivo di supportarli nel miglior modo possibile”, spiega Francesco Fà di Bruno, Head of Motors ebay in Italia, Francia e Spagna. “Con questo servizio riusciamo in questo momento a mettere in contatto i nostri utenti con circa 500 centri di montaggio dislocati su tutto il territorio nazionale e in tutti i capoluoghi di provincia, e stiamo continuando a lavorare per aumentare ulteriormente la sua capillarità, per essere sempre più vicini ai nostri utenti”.



