Giro di poltrone in FCA Bank con quattro nuove nomine all’interno del Gruppo dallo scorso primo luglio. Rolando D’Arco ha assunto il ruolo di head of european market per FCA Bank Group, prendendo il posto di Alain Juan, che esce dall’azienda per perseguire interessi personali. D’Arco, in precedenza Ceo di FCA Capital France, nella nuova posizione riporterà a Giacomo Carelli, Ceo e general manager di FCA Bank Group, continuando a mantenere la precedente responsabilità di head of business development. La posizione di Ceo di FCA Capital France passa a Luca Caffaro, in precedenza chief financial & credit officer di Ferrari Financial Services in Germania. Caffaro, nella nuova posizione, riporterà a Rolando D’Arco, nuovo head of european market di FCA Bank Group.

Juan Manuel Pino assume invece il ruolo di head of sales & marketing di FCA Bank Group prendendo la posizione che era di Marcella Merli, che a sua volta ha assunto un altro incarico all’interno del Gruppo. Juan Manuel Pino, in precedenza sales & marketing manager di FCA Capital Espana, riporterà a Giacomo Carelli, Ceo e general manager di FCA Bank Group. Infine Marcella Merliassume il ruolo di country manager per FCA Bank Belgium, prendendo il posto dell’uscente Jean Luc Mas.

Anche la Merli, in precedenza head of sales & marketing di FCA Bank Group, riporterà a Rolando D’Arco.

