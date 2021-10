ROMA – Un bicchiere di un prelibato distillato accompagnato dall’aroma di un buon sigaro. Un piacere sopraffino che con Rolls-Royce Cellarette tocca le punte più alte dell’esclusività. Non tanto per il suo contenuto, che come tutto il resto della gamma Rolls-Royce può essere personalizzato sulla base delle preferenze dei facoltosi acquirenti, quanto per la raffinatezza e la cura maniacale dei dettagli con cui questo contenitore è stato realizzato. “La Rolls-Royce Cellarette è l’ultima aggiunta alla Rolls-Royce Connoisseur’s Collection, e offre ai nostri clienti nuovi modi per migliorare il loro stile di vita che vanno oltre l’esperienza della loro automobile Rolls-Royce – sottolinea Nicholas Abrams, bespoke designer di Rolls-Royce Motor Cars – Storicamente, le cellarettes erano usate per proteggere il vino e gli alcolici.

Questo cofanetto su misura può essere predisposto per contenere aperitivi o digestivi, a seconda delle preferenze del cliente, insieme a sigari pregiati, in modo spettacolare”. Il contenitore incarna il vero stile Rolls-Royce, fatto di ingegneria di precisione, artigianato raffinato e una presentazione di lusso mozzafiato: telaio in alluminio lucidato, avvolto da pelle Rolls-Royce Havana in rilievo, completo di un vassoio di servizio in Ayous Obsidian a poro aperto con intarsio Spirit of Ecstasy.

Anche se il cofanetto può essere inserito nella parte posteriore di qualsiasi Rolls-Royce, può rivelarsi come un centrotavola in un’esperienza culinaria “en plein air”, o come un accompagnamento d’atmosfera in un incontro intimo. All’apertura vengono protesi verso l’esterno due bicchieri lowball soffiati a mano, ognuno squisitamente rifinito con il monogramma “RR”, accompagnati dal porta bottiglie in pelle foderato di Armagnac con la stessa decorazione e dotato di blocco magnetico per la sicurezza della bottiglia. All’estremità opposta c’è un humidor che, una volta aperto, offre all’utente un vassoio per i sigari contenuti nel legno di cedro spagnolo e mantenuti al livello di umidità ottimale.

La giusta umidità viene monitorata con precisione attraverso un igrometro caratterizzato da dettagli unici che ricordano le lancette del leggendario orologio Rolls-Royce. Sempre con fissaggio magnetico sono a disposizione gli accessori per i sigari: un accendino dello specialista parigino S.T. Dupont, inciso con la Spirit of Ecstasy Expression, posacenere e tagliasigari. Insomma ogni dettaglio della Rolls-Royce Cellarette non è stato lasciato al caso, come il suo prezzo, in linea con il blasone del brand, che parte da poco meno di 48.000 euro.