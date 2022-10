Oggi, 17 ottobre, al Salone dell’automobile di Parigi 2022 Jeep, ha presentato la nuova “Avenger“, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio.

Il veicolo compatto è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, con misure concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

Progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, Avenger racchiude il DNA del brand in un SUV compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia per soddisfare le esigenze dei clienti sempre connessi.

<<La nuova Jeep Avenger – ha affermato Christian Meunier, Ceo del brand Jeep – rappresenta una pietra miliare per il marchio, ed è infatti è la prima di una serie di nuovissimi BEV Jeep ad essere introdotta in Europa.

Offre le capacità del brand Jeep, perfettamente dimensionate per il mercato europeo, e al Salone dell’Automobile di Parigi, mostriamo a tutti i player del segmento B-SUV perché è un’eccezionale alternativa all-electric del marchio Jeep>>.

Prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, la nuova Avenger è dotata di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie che, unitamente agli eccezionali angoli di attacco e di uscita e all’altezza da terra del veicolo, introducono eccezionali livelli di capacità nel segmento.

Per quanto riguarda l’elettrificazione, Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico da 400 Volt di nuova generazione, che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria.

Utilizzando un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato al punto di ricarica pubblica veloce, sono sufficienti tre minuti di ricarica per percorrere 30 km; oppure 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80%.

Un gruppo propulsore elettrico completamente nuovo

Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico di nuova generazione che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alle elevate potenza e coppia, e a una specifica taratura del gruppo propulsore elettrico, la nuova Avenger offre un piacere di guida senza compromessi sia su strada sia off-road.

Il propulsore elettrico da 400 Volt di seconda generazione è il primo lanciato da Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Fornisce 115 kW, corrispondenti a 156 cavalli, e 260 Nm di coppia massima.

La nuova batteria da 54 kWh, anch’essa prodotta da Stellantis, offre un’elevata densità di energia e un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. In particolare, il pacco batterie è composto da 17 moduli e 102 celle che utilizzano il modello NMC 811 agli ioni di litio e offre 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano 550 km nel ciclo urbano*.

La batteria, testata per oltre 2 milioni di chilometri, è estremamente compatta e non intrusiva e trova posto sotto i sedili anteriori e posteriori e il tunnel centrale. Inoltre, durante la guida in fuoristrada è protetta da un’elevata altezza da terra e da piastre sottoscocca.

Ricaricare la nuova Avenger è semplicissimo. Tramite un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato al punto di ricarica pubblica veloce, sono sufficienti tre minuti di ricarica per percorrere 30 km; oppure 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80% di carica.

Considerando che gli utenti europei percorrono in media 30 km al giorno, è probabile che il veicolo possa essere guidato per giorni prima di dover essere ricaricato. Nel frattempo, con un cavo Mode 3 da 11 kW per la corrente alternata collegato a una Wallbox o a una stazione di ricarica pubblica, è possibile fare il “pieno” (da 0% a 100%) in 5,5 ore.

La nuova missione dell’Avenger in Europa

Sviluppata tenendo a mente le esigenze specifiche dei clienti europei, la nuova Avenger è un SUV compatto che, con appena quattro metri di lunghezza, si posiziona nel segmento in rapida crescita dei B-SUV, il secondo per volumi\ in Europa.

Per il 2023 si prevede che il segmento B-SUV raggiungerà 2,2 milioni di vendite totali annue, pari a un veicolo su cinque venduto in Europa.

A integrazione dell’offerta del marchio Jeep, la nuova Avenger si posiziona sotto la Renegade nel segmento B-SUV.