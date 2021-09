Parte prima, la filosofia: secondo Nissan l’olfatto è parte integrante dell’esperienza sensoriale e quindi “l’odore di auto nuova deve essere quello giusto”. Difficile capire cosa sia effettivamente “giusto” in questi casi ma sicuramente, come capita a casa, al ristorante, nelle camere d’albergo e nei contatti personali, un sentore considerato da noi piacevole ha ripercussioni positive su umore, appetito, attenzione e d attrazione. Non a caso le grandi maison di moda investono cifre astronomiche in collaboratori dal fiuto eccellente e sensibile, pagati per girare i quattro angoli del globo alla ricerca di essenze soavi, persistenti e pregiate.

L’abitacolo di una vettura ha ovviamente altre priorità olfattive dettate da esigenze e materiali ma anche nel caso del mondo a quattro ruote, poco o nulla viene lasciato al caso. Così, per creare “l’odore di auto nuova”, il costruttore giapponese dichiara ad esempio di testare tutti gli elementi in diverse condizioni tenendo presente che le loro proprietà chimiche possono cambiare in base alla temperatura, ed identificando alternative qualora le sostanze utilizzate influissero negativamente sull’ambiente generale degli interni. La selezione del profumo considerato più adeguato all’occasione, è poi validata dal team guidato da Peter Karl Eastland (Capo ingegnere del Nissan Technical Centre Europe e responsabile del comparto olfattivo) con il supporto dii colleghi dai centri tecnici di Atsugi, Giappone, e Farmington Hills, Stati Uniti.

Al netto degli interventi oggettivi e dei pareri soggettivi ma comunque collegiali da parte degli ingegneri Nissan, la complessità dell’operazione risiede nel far coesistere l’elaborata lavorazione di polimeri, plastiche e metalli senza che essi si fondano, creando olezzi poco affini al naso. La ricerca dell’odore di auto nuova giusto, è quindi una conseguenza non solo dei processi produttivi, ma anche dello sviluppo stesso della vettura con mesi di lavoro dedicati alla scelta dei materiali più consoni all’obbiettivo. Su quest’ultimo aspetto si è soffermato l’ingegnere Peter Karl, laureato in Chimica e Scienze Forensi Forensic alla Leicester University, dicendo che “gusti e preferenze si evolvono nel tempo, mentre l’olfatto rimane costante. Pertanto, parte del nostro lavoro è assicurarci che ogni elemento utilizzato, sia sempre perfetto in termini di profumo, e che tutti i sensi siano in armonia”.