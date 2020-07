Una Scrambler 1100 PRO in realtà aumentata. L’iniziativa è quella firmata Scrambler Ducati che si propone ancora una volta come laboratorio di sperimentazione, presentando un video di approfondimento degli Scrambler 1100 PRO in realtà aumentata.

L’occasione è quella per un’esperienza immersa nella realtà virtuale per parlare di tutte le caratteristiche dei nuovi 1100 PRO e Sport PRO della casa di Borgo Panigale, raccontate nei loro dettagli da Claudio de Angeli, Brand Manager Scrambler, assieme a Rocco Canosa, Product Manager Scrambler. Nel video tridimensionale si possono scoprire i dettagli tecnici e le curiosità delle ultime moto arrivate nella famiglia della Land of Joy.

I due Scrambler 1100 PRO e Scrambler 1100 Sport PRO, disponibili ormai in tutti i concessionari Ducati e Scrambler Camp del mondo, sono sono stati pensati per essere divertenti e performanti e puntano a quel tipo di pubblico intenzionato a guidare una moto con un motore da 1079 cmü caratterizzato da una coppia generosa disponibile sin dai bassi regimi, con un serbatoio in acciaio da 15 litri che, abbinato alla sella con nuovo rivestimento, permette di affrontare anche i viaggi più lunghi. Il video di approfondimento è disponibile sul canale Youtube di Scrambler Ducati.

