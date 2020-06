Novità’ in casa Seat che ha annunciato un rinnovamento di Ateca. E’ stato infatti fissato per il 15 giugno l’appuntamento che svelerà la versione 2020 del SUV compatto della casa spagnola che ha anticipato alcune delle caratteristiche della vettura che riguarderanno in generale l’aspetto sia sul fronte esterno che su quello interno dell’abitacolo, oltre a nuovi livelli di sicurezza e confort. A partire dalla sua introduzione nel 2016, le vendite di Seat Ateca hanno raggiunto e superato quota 300.000 unità e toccando un traguardo del quale in Seat si sono dichiarati molto soddisfatti.

Il primo modello della famiglia dei SUV targati Seat, sul fronte tecnologico aveva puntato fin dall’inizio proponendo soluzioni innovative per la categoria, tra avanzati sistemi di assistenza alla guida e dispositivi di sicurezza. Tra questi ultimi, le dotazioni comprendono Front Assist e Lane Assist sono sempre di serie su tutta la gamma, Cruise Control Adattivo che regola la velocità e la distanza del veicolo che precede in funzione del traffico e della velocità, il Traffic Jam Assist, Traffic sign recognition che riconosce i segnali stradali attraverso una telecamera posta nello specchietto retrovisore e li mostra sul display multifunzione posizionato all’interno dell’abitacolo, Emergency Assist in grado di monitorare l’attività del guidatore e di intervenire in caso di mancata reazione e conseguente condizione di pericolo e altro ancora.

Sul fronte infotainment, quasi tutte le versioni (eccetto la Style) sono dotate di Sistema di Navigazione con display touch da 8″ di serie, mentre il sistema di Navigazione Plus (sempre con display touch 8″ a colori e display computer di bordo da 3,5″), è disponibile come optional per gli allestimenti Xcellence ed FR. SEAT Ateca offre inoltre il SEAT Virtual Cockpit che, con uno schermo TFT 10,25″ posizionato al centro della visuale di guida per offrire una maggiore sicurezza e ridurre le distrazioni, è in grado di mostrare tutte le informazioni di marcia che il guidatore può modificare e personalizzare. Sempre su richiesta, sono disponibili il Connectivity Pack, che include il SEAT Full Link, permettendo l’utilizzo di tutte le applicazioni dello smartphone attraverso lo schermo del sistema di infotainment della vettura (via USB, grazie alla compatibilità con le tecnologie Mirror Link, Apple Car Play e Android Auto) e il Connectivity Box, sistema che permette la ricarica wireless dello smartphone e l’amplificazione del segnale GPS.

