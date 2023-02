30 anni fa veniva inaugurato lo stabilimento Seat a Martorell, una cittadina di 26 mila e passa abitanti ad una trentina di chilometri da Barcellona. In occasione delle celebrazioni di tale anniversario, l’azienda ha dato il via alla più grande trasformazione della sua storia per passare dai motori a combustione a quelli full electric con un investimento totale di 3 miliardi di euro. Tale transizione vedrà coinvolti tutti i reparti: ricerca e sviluppo, produzione, logistica, vendite, risorse umane e organizzazione.

In tal modo nel 2025, il principale stabilimento di Seat inizierà la produzione di veicoli elettrici per diversi brand del Gruppo. Per raggiungere l’obiettivo è stato disegnato un piano strategico basato su 5 pilastri fondamentali: risorse umane e organizzazione, elettrificazione e prodotto, produzione “end to end” (E2E), digitalizzazione e sostenibilità.

Uno dei progetti per antonomasia di questa trasformazione è la sua leadership nel cluster Small Bev per il Gruppo Volkswagen, la famiglia di veicoli che permetterà la democratizzazione della mobilità urbana sostenibile per i vari brand VW. Martorell diventerà uno dei centri di produzione di questi veicoli elettrici del Gruppo oltre a diventare parte cruciale della catena di valore del veicolo elettrico in Spagna.

<<Questa azienda nel corso degli ultimi 30 anni – ha rilevato Wayne Griffiths, Presidente di Seat e di Cupra – ha creato posti di lavoro e sostenuto la crescita industriale del paese, e ci sono altri piani per il futuro. Abbiamo l’ambizione – ha proseguito il manager – di produrre veicoli elettrici made in Spain a partire dal 2025 e, all’interno di questo processo di trasformazione, Martorell produrrà anche Cupra UrbanRebel. Grazie a questo progetto, il più importante per la nostra azienda nei prossimi anni, i nostri collaboratori e lo stabilimento inizieranno una nuova era>>.

Il Progetto Future: Fast Forward

La trasformazione dell’azienda va nella direzione della scommessa di Seat e del Gruppo per l’elettrificazione della Spagna con il progetto Future: Fast Forward. Insieme ai partner, il piano include l’elettrificazione degli stabilimenti di Martorell e Pamplona, la costruzione di una gigafactory di celle per le batterie a Sagunto (Valencia) e la creazione di un ecosistema completo di fornitori. L’impatto positivo per l’economia spagnola di questo progetto è stimato in oltre 21 miliardi di euro.

L’introduzione del veicolo elettrico richiede inoltre un cambio culturale nelle persone e nell’adozione di nuove tecnologie. Così, l’azienda ha attivato un ambizioso piano con l’obiettivo di formare i propri collaboratori, rendere l’organizzazione più efficiente e accompagnare in questa trasformazione tutte le aree e reparti coinvolti. Parallelamente, Seat farà degli investimenti nelle proprie installazioni per trasformare Martorell in uno stabilimento intelligente, implementando strumenti di data e business intelligence, realtà virtuale e big data per migliorare i processi produttivi e il monitoraggio in tempo reale.

<<Il fulcro della trasformazione è nei nostri stabilimenti – ha aggiunto Markus Haupt, Vicepresidente Produzione e Logistica di Seat – quindi siamo davanti a una grande sfida: cambiare i nostri processi di produzione per rendere l’elettrificazione una realtà. Per raggiungere questo obiettivo, integreremo le nuove tecnologie a Martorell e formeremo il nostro personale per garantire che abbia gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare l’elettrificazione di SEAT S.A.”,

Produzione a Martorell: motore di crescita e sviluppo

Oggi, sono circa 12.000 i dipendenti che lavorano nello stabilimento e nella sede centrale di Martorell. Lo stabilimento ha una superficie totale di 2,8 milioni di metri quadrati, l’equivalente di 400 campi da calcio.

Inaugurata nel 1993 dopo 34 mesi di lavoro, Martorell (foto a sx) diede inizio alla sua attività dopo un investimento all’epoca pari a 244.500 milioni di pesetas (1.470 milioni di euro). Seat trasferì la produzione dallo storico stabilimento di Zona Franca di Barcellona, dove il marchio produceva automobili dal 1953, al nuovo stabilimento di Martorell, a soli 30 chilometri di distanza. Da allora il Costruttore iberico ha prodotto oltre 12 milioni di veicoli e un totale di 45 modelli nella sua struttura, commercializzando in più di 70 diversi paesi in tutto il mondo. L’anno scorso l’83% delle auto che hanno lasciato la linea di produzione di Martorell sono state esportate.

I primi modelli usciti dalle linee di produzione e assemblaggio di Martorell furono la Ibiza di seconda generazione e la prima Cordoba, al ritmo di 1.500 auto al giorno. Negli ultimi 30 anni, i modelli più prodotti nello stabilimento di Martorell sono stati Ibiza (4,7 milioni) e la famiglia Leon (2,5 milioni), mentre l’auto più prodotta oggi è Cupra Formentor. Come parte del sistema di produzione globale del Gruppo Volkswagen, lo stabilimento di Martorell ha prodotto anche Audi Q3 e attualmente produce Audi A1.