Tre donne per tre attività che guardano al futuro dell’auto. Cos’hanno in comune lo specchietto retrovisore, gli indicatori di direzione e le linee di mezzeria? Sono tutte innovazioni che hanno un tocco femminile in Seat, dove tre donne guidano lo sviluppo di altrettante aree fondamentali: quella della connettività, dell’assistenza vocale e della sicurezza informatica. Le tre professioniste in questione sono Anna Homs, Paqui Lizana e Mareike Gross. Anna Homs sta lavorando agli assistenti vocali che useremo nel 2030. È responsabile di un team di specialisti provenienti da Cina, Germania e Stati Uniti, che analizza le necessità degli utenti e sviluppa prototipi per i prossimi dieci anni. “Gli assistenti vocali – spiega Homs, ingegnere SEAT e Project Manager di Volkswagen Group Innovation – sono un elemento chiave per la mobilità di domani: sono una forma di comunicazione semplice e comoda da usare, che sta diventando sempre più comune nelle case, sui dispositivi mobili e ovviamente in auto. Stiamo vivendo un momento cruciale, di grande cambiamento e ricco di sfide. Penso che sia essenziale sentirsi partecipi per ottenere buoni risultati”. La connettività è un ulteriore elemento centrale per la mobilità di oggi e di domani. In questa direzione lavora Paqui Lizana, Digital Product Manager di Seat, il cui obiettivo principale è semplificare l’utilizzo di dispositivi sempre più complessi. “In un ecosistema completamente connesso – spiega Lizana – suggeriremo agli utenti il modo migliore per spostarsi, che sia con un’auto, una bici o una moto o con qualsiasi altro mezzo.

Pensando al futuro, i prodotti digitali saranno la chiave per assicurare agli utenti l’esperienza che si aspettano e rendere semplice il passaggio da un veicolo a un altro. La mia passione è dare forma al cambiamento, e credo che il nostro contributo come donne sia fondamentale: la diversità è la chiave dell’innovazione”. La mobilità connessa del futuro deve però essere anche sicura ed è proprio in quest’ottica che lavora Mareike Gross, che all’interno del Reparto Sviluppo di Seat dirige il team che si occupa di sistemi elettrici, packaging e cybersecurity. “Stiamo lavorando sulla sicurezza digitale delle auto – spiega la Gross – per proteggerle da ogni tipo di attacco. Quando sono arrivata in Seat sono rimasta positivamente colpita dal numero di donne che lavoravano nel reparto sviluppo.

Credo che la nostra presenza sia molto importante, visto che dobbiamo creare una mobilità che consideri interessi e necessità diverse, una mobilità inclusiva”.

