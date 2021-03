ROMA – Si chiama “Future Fast Forward” e rappresenta la nuova strategia della Seat presentata in occasione della conferenza di bilancio 2021. Obiettivo dell’ambizioso piano è quello di guidare l’elettrificazione dell’industria automotive in Spagna e il fulcro del progetto è legato alla produzione di veicoli elettrici urbani nel Paese, il cui primo modello verrà lanciato nel 2025. Con questo nuovo modello elettrico la casa di Martorell intende penetrare un segmento intorno ai 20-25.000 euro, ritenuto strategico per rendere la mobilità elettrica effettivamente accessibile per gran parte della popolazione e raggiungere così gli obiettivi del “Green Deal” europeo. Al momento non è stato ancora reso noto in quale stabilimento sarà prodotta la nuova citycar elettrica e la casa spagnola prevede di annunciarlo nel corso dei prossimi mesi. “La nostra ambizione è produrre oltre 500.000 urban car elettriche all’anno a Martorell, anche per il gruppo Volkswagen – ha dichiarato il presidente della Seat, Wayne Griffiths – ma serve un impegno definito da parte della Commissione europea”. Da segnalare che la Seat non aspira però solo a produrre veicoli elettrici, ma si propone di guidare lo sviluppo dell’intero progetto per il Gruppo. Griffiths ha inoltre annunciato che Cupra lancerà Tavascan, secondo modello 100% elettrico del marchio dopo Born, che verrà lanciata sul mercato entro la fine di quest’anno. Basata sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen sarà progettata e sviluppata a Barcellona e arriverà in nel Vecchio Continente e in altri mercati internazionali, secondo quanto anticipato dallo stesso Griffiths.

Advertisements

Inoltre si prevede che quest’anno Cupra svolgerà un ruolo importante per l’incremento dei risultati finanziari dell’azienda raddoppiando praticamente le vendite complessive (27.400 unità nel 2020) come pure per il fatturato, che lo scorso anno si è attestato a circa 900 milioni di euro. Il mix Cupra passerà dal 5 al 10% dei volumi totali dell’azienda. Inoltre Cupra avrà accesso a nuovi mercati e aprirà le porte anche ai Paesi più elettrificati, mentre per il 2022 è previsto lo sbarco del brand in Australia, un passo ritenuto strategico per una successiva espansione nella regione dell’Asia-Pacifico. “L’Australia è un mercato giovane, come giovane è anche il marchio Cupra – ha aggiunto Griffiths – I clienti cercano nuovi marchi, c’è un alto reddito della classe media ed è una società progressista. Siamo fiduciosi che Cupra possa avere successo in questo Paese”. Quest’anno Formentor sarà la chiave per raddoppiare il volume di vendita di Cupra rappresentando il 50% delle consegne del brand, la metà delle quali saranno versioni ibride plug-in. Infine Seat e Cupra stanno allargando la propria offerta di modelli elettrificati con l’introduzione delle versioni Phev di sei vetture come Seat Leon, Leon Sportstourer e Tarraco, Cupra Leon, Leon Sportstourer e Formentor. Insomma, l’avanzata elettrica del marchio spagnolo è solo all’inizio. (m.r)