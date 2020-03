Il quartier generale di Martorell si conferma il principale stabilimento produttivo di automobili di tutta la Spagna. Nel 2019, la produzione di automobili di casa Seat è cresciuta del 12,1%, raggiungendo la cifra record di 592.019 vetture (528.293 nel 2018). Nel 2019, Seat ha prodotto automobili a Martorell, Kvasiny e Mladá Boleslav (Repubblica Ceca), Wolfsburg e Zwickau (Germania), Palmela (Portogallo) e Bratislava (Slovacchia).

Nello specifico, a Martorell sono state 500.005 le auto sfornate dalle linee produttive e, nonostante il blocco della produzione causato dall’incendio verificatosi presso lo stabilimento di un fornitore, si è raggiunto il maggior volume produttivo dall’anno 2000. Questa cifra rappresenta una crescita del +5,4% rispetto al 2018 (474.300) e ha consentito a Martorell di consolidare la sua posizione come centro produttivo di automobili con la più alta produzione in Spagna, secondo mercato europeo per la produzione di auto.

Martorell ha chiuso il 2019 con un tasso di occupazione superiore al 90% della sua capacità massima e una produzione di quasi 2.300 vetture al giorno. Nel 2020, lo stabilimento sarà impegnato nella produzione della nuova Leon, con i loghi Seat e Cupra, e Cupra Formentor. Inoltre, per la prima volta darà inizio alla produzione di vetture elettrificate con le versioni ibride plug in della famiglia Leon. Come parte del proprio impegno per contrastare il cambiamento climatico e a favore della decarbonizzazione, come sta avvenendo anche per gli altri marchi del gruppo, Seat ha destinato 27 milioni di euro a investimenti per iniziative sostenibili presso lo stabilimento di Martorell, con l’obiettivo di abbassare le emissioni di CO2 (entro 2030 arriverà ad avere un’impronta zero di carbonio nel 2030).

Con un organico base di 14.663 persone al 31 dicembre 2019, Seat rappresenta inoltre uno dei maggiori datori di lavoro in Spagna. Il 98% dei collaboratori ha un contratto a tempo indeterminato. Grazie questo risultato raggiunto, Seat riconoscerà ai propri dipendenti un bonus pari a 1.550 euro, 250 euro in più rispetto a quanto stabilito nel Convegno collettivo, nonché la cifra più alta della storia dell’azienda.

