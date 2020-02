E’ stato attivato verso le 15.30 del 20 febbraio il sito web per la richiesta del bonus del valore di 30 euro per l’acquisto dei seggiolini antiabbandono o per il rimborso per chi ha già sostenuto la spesa: è www.bonuseggiolino.it. Il sito del Mit, principale porta d’ingresso alla piattaforma, è rimasto difficilmente accessibile per tutta la giornata a causa dell’alto numero di contatti ed attualmente funziona soltanto per i rivenditori che vogliano registrare sulla piattaforma il proprio punto vendita nei quali sarà poi possibile effettuare l’acquisto.

Fin dalle prime ore del mattino il sito web del MIT, principale porta d’accesso al portale per il bonus, è stato preso d’assalto e più volte è risultato off. Fonti del ministero assicurano che la scelta fosse già maturata in precedenza, ma nella guida del sito (che risulta aggiornata l’ultima volta il giorno prima del varo del sito ed attualmente ancora pubblicata) e anche nei più recenti comunicati è chiaramente riportato che anche i richiedenti avrebbero potuto registrarsi dal 20 febbraio. Solo nell’ultimo comunicato, pubblicato nel pomeriggio, il chiarimento sulle date.

Per la registrazione al sistema è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Il contributo statale, rilasciato sottoforma di buono elettronico, dovrà essere speso entro un mese dall’emissione oppure sarà necessario farne nuova richiesta. Tramite la piattaforma, chi ha già effettuato l’acquisto, potrà anche chiedere il rimborso entro sessanta giorni a partire da oggi allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura. Per chi non si metterà in regola con l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, dal 6 marzo scatteranno sanzioni dagli 83 ai 333 euro con sottrazione di 5 punti dalla patente.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram