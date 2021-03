La casa automobilistica cinese Geely che nel 2010 ha acquisito la Volvo, ha annunciato il lancio di un nuovo brand dedicato ai veicoli elettrici con un capitale sociale di 2 miliardi di yuan (307,2 milioni di dollari). Lo rivelano fonti aziendali. Il nuovo marchio, dal nome Zeekr, sarà una joint venture tra Geely Auto e la sua società madre Geely Holding

Group, le quali detengono rispettivamente una partecipazione del 51% e del 49%.Sarà possibile effettuare prenotazioni per il primo modello della nuova linea nel corso dell’evento espositivo Auto Shanghai di quest’anno, in programma dal 21 al 28 aprile, mentre Geely Auto precisa che le consegne avverranno nel quarto trimestre.L’obiettivo di Zeekr per il prossimo quinquennio è quello di lanciare sul mercato almeno un nuovo prodotto all’anno. Secondo Li Shufu, presidente di Geely Holding Group, la società sta mettendo a punto dei piani incentrati sul risparmio energetico, sull’alimentazione con energia pulita e sui veicoli elettrici intelligenti.Zeekr rappresenta la più recente iniziativa di Geely Holding nel campo dell’elettrico.