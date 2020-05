Il SUV è destinato solo al mercato della Corea del Sud. Basato sulla show car XM3 Inspire del 2019, il SUV Coupé XM3 è prodotto, infatti, da Renault Samsung Motors (RSM).

In pratica è la versione coreana del Renault Arkana che, già commercializzato in Russia, si preannuncia un modello di portata mondiale.

XM3, prodotto presso lo stabilimento di Busan, a sud di Seul, ha conquistato il mercato sudcoreano dal suo lancio; tra il 21 febbraio – data del lancio commerciale – e il 24 aprile, sono stati registrati ben 22.175 ordini e oltre 10.000 veicoli sono stati consegnati in soli 49 giorni. Un record storico per RSM.

Svelata al Salone dell’Auto di Seul a Marzo 2019, la showcar XM3 INSPIRE ha posto le basi del modello di serie XM3. “Abbiamo adottato il profilo elegante delle berline e lo abbiamo accentuato”, spiega Raphael Linari, Direttore del Renault Design Center di Seul. Ciò si traduce soprattutto in una linea di cintura della scocca molto alta e una linea del tetto spiovente. XM3 eredita anche diversi attributi tipici dei SUV, come l’altezza libera dal suolo accentuata, gli ski anteriori e posteriori e le protezioni dei passaruota. I cerchi da 18″, la calandra cromata e il doppio scarico in alluminio gli conferiscono un look sportivo.

Chi ha familiarità con Renault e Renault Samsung Motors riconoscerà sicuramente la firma luminosa C-Shape dei proiettori a LED, già presente sui modelli SM6 (Talisman) e QM6 (Koleos) della Marca.

A bordo, gli interni high-tech sono leggermente orientati verso il conducente con due grandi display digitali: un cruscotto digitale da 10” (uguale a quello di Renault Captur INITIALE PARIS) con visualizzazione dei dati di navigazione e un tablet multimediale verticale da 9,3”. Siamo in presenza dei display più grandi del segmento!

XM3 vanta anche dispositivi interessanti come l’assistenza al parcheggio con telecamera a 360°, il freno di stazionamento automatico (disponibile fin dal primo livello di allestimento), l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, l’assistenza attiva di mantenimento nella corsia e la tecnologia MULTI-SENSE. Quest’ultima si adatta allo stile del conducente con le sue tre modalità di guida e diverse scelte di ambient light.

Per quanto riguarda la motorizzazione, XM3 è dotata del propulsore TCe 260, il cui nome fa riferimento all’ottimo valore di coppia. Questo motore turbo benzina da 1.3 litri è stato sviluppato congiuntamente da Renault e Daimler. É associato a una trasmissione automatica EDC a doppia frizione e sette rapporti. Per chi volesse un po’ di potenza in più, c’è un benzina da 1.6 litri con trasmissione automatica X-TRONIC (CVT).

A livello di sicurezza, KNCAP, l’ente coreano responsabile dei crash test e della sicurezza passiva, dovrebbe a breve certificare che XM3 ha ottenuto il “Livello 1” (miglior risultato possibile) nella sua categoria.

