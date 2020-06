Una nuova app Skoda per essere sempre connessi. Con Skoda Connect App, la casa boema abbina in un unico ambiente le funzionalità che fino a oggi erano gestite da due diverse applicazioni: Connect e OneApp. La rinnovata applicazione offre nuove funzionalità pensate per rendere più semplice e immediato sia l’accesso remoto al veicolo, sia l’interfaccia diretta con i sistemi della vettura. “Lavoriamo senza sosta – ha commentato Alain Favey, Membro del Board Škoda per Vendite e Marketing – per migliorare l’esperienza che i nostri clienti possono vivere attraverso le applicazioni digitali. La nuova SkodaConnect App fonde insieme due precedenti diverse applicazioni e, in puro spirito ‘Simply Clever’ è ancora più semplice e immediata da utilizzare. In futuro vogliamo unificare e rendere ancora più immediati tutti i canali digitali Skoda, dal sito alle prossime applicazioni. È un impegno a cui stiamo dedicando il massimo sforzo”.

Fino a oggi, i Clienti Škoda avevano la possibilità di scaricare e interagire con due diverse app. La Škoda Connect App forniva l’accesso remoto al veicolo, con la possibilità di bloccare e sbloccare le portiere a distanza, localizzare il veicolo sulla mappa, attivare clacson e lampeggio di emergenza o il riscaldamento ausiliario e fissare un appuntamento con il proprio Service Partner o Concessionaria di fiducia. La ŠkodaOneApp, invece, sfruttando l’interfaccia Smartlink+ e le tecnologie MirrorLink e Apple CarPlay permetteva di avere accesso diretto ai dati dell’auto, pianificare itinerari o avere un quadro aggiornato sullo stato della vettura. La nuova Škoda Connect App combina ora queste due offerte, offrendo quindi un unico punto di accesso a tutto il sistema digitale che ruota intorno all’auto, con una sola registrazione. “Con questa fusione di diversi programmi – ha commentato Andre Wehner, Chief Digital Officer di Škoda Auto – permettiamo ai clienti di utilizzare i nostri servizi digitali in modo ancora più semplice e intuitivo e da svariati device mobili”.

La nuova applicazione per Android e iOS è già disponibile nei relativi app store.

