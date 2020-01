La storia della Skoda, l’azienda boema che dal 2000 fa parte del Gruppo Volkswagen, inizia nel lontano 1895 quando un meccanico e un libraio, entrambi appassionati di un nuovo mezzo di trasporto individuale, la biclcletta, decisero di intraprendere assieme una avventura industriale a Mlada Boleslav. Fu così che 125 anni fa che il meccanico Vaclav Laurin e il libraio Vaclav Klement diedero vita alla L&K (Laurin & Klement) diventata, dopo una produzione di cicli a 2 e 3 ruote, già nel 1899 una fabbrica di motociclette e nel 1905 (esattamente 115 anni fa) un costruttore di automobili. Il primo modello Laurin & Klement – la Voiturette A – si dimostrò rapidamente un veicolo da usare tutti i giorni, ben costruito e con un eccellente rapporto qualità-prezzo. La Voiturette A aveva un motore bicilindrico 1.1 raffreddato ad acqua da 7Cv, a cui seguì dopo poco tempo la Typ B con motore 1.4 da 9 Cv. Nel 1907 venne presentata la Typ B2 con motore 2.3da 10 Cv, affiancata dalla Typ C – progettata come taxi – che disponeva di una potenza accresciuta a 12 Cv. L&K ampliò rapidamente la sua gamma di modelli offrendo anche modelli sportivi e commerciali che avrebbero conquistato i conducenti di tutto il mondo. Base per questo ulteriore sviluppo fu la fusione nel 1925 di Laurin & Klement e del gruppo di ingegneria meccanica Skoda, che assicurò il capitale necessario per l’espansione. Da allora, la freccia alata è stata descritta nel logo del marchio dei veicoli di Mlada Boleslav.

Skoda Auto celebrerà il suo 125mo anniversario nel corso del 2020 con numerose attività, campagne ed eventi per i dipendenti dell’azienda e per gli appassionati del marchio. Tra gli appuntamenti previsti eventi di guida e sfilate con modelli storici in Cina e India, oltre che in altri mercati internazionali. Un concerto speciale della filarmonica ceca di fama mondiale sarà il momento clou dell’anno dei festeggiamenti.

Inoltre, per questo anniversario, Skoda sta lanciando una vasta campagna di marketing e comunicazione su tutti i social network del brand e sul sito web dell’azienda, Skoda Storyboard, con lo slogan Driving inventives since 1895. E’ stato realizzato anche un divertente video (https://www.youtube.com/watch?v=69ul3CUs_Xk&feature=emb_logo) che racconta la storia della Skoda e l’evoluzione del suo logo.

