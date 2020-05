Mobilità elettrica ma anche altro, nei piani Skoda per il futuro ormai prossimo. Il concetto di mobilità sostenibile, per la casa boema, è stato adottato sia in termini di elettrificazione ma anche di ricerca sui nuovi servizi e sul coinvolgimento di protagonisti dei vari settori.

Con l’arrivo nel corso del 2020 della ENYAQ iV, il primo modello del brand basato sulla piattaforma MEB, Škoda ha annunciato l’intenzione di compiere un altro importante passo nell’elettrificazione della gamma. In questo percorso, però, secondo i piani della casa automobilistica non basterà realizzare veicoli elettrici in grado di circolare a zero emissioni locali, la chiave per ridurre globalmente le emissioni di CO2 è utilizzare energia prodotta in modo sostenibile.

L’obiettivo è piuttosto creare una serie di sinergie con altri attori di diversi settori, per realizzare un vero e proprio ecosistema per la mobilità. “Per prima cosa – ha spiegato Christian Strube, Membro del Consiglio di Amministrazione ŠKODA per lo Sviluppo Tecnico – è necessario pensare a cosa possiamo fare da soli: per questo già da qualche tempo abbiamo iniziato a costruire un’infrastruttura di ricarica nei nostri stabilimenti e nelle aree circostanti in Repubblica Ceca. Ora intendiamo intensificare gli sforzi, e trovare partner con cui unire le forze”. In futuro, secondo la casa boema, la mobilità individuale andrà oltre il concetto di auto e per questo Škoda sta lavorando per offrire agli utenti un ecosistema in cui le auto saranno solo una delle forme di trasporto. Dei nuovi servizi di mobilità si occupano i quattro DigiLab di Praga, Pechino, Tel Aviv e Pune (India), chiamati a pensare in maniera non convenzionale per guardare avanti, oltre agli argomenti e alla sfide già note. Il pensiero generale, per la casa automobilistica ruota attorcono anche ai nuovi modelli elettrici su base MEB, ovvero la piattaforma progettata appositamente per tutti i veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen, partendo da un foglio bianco. La batteria agli ioni di litio si trova nel punto più basso e centrale del telaio, una soluzione che abbassa il baricentro e libera spazio per l’abitacolo e rende la seduta simile a quella di un SUV, con una vista ottimale sulla strada.

Le caratteristiche di modularità della piattaforma consentono di installare facilmente batterie di diverse dimensioni, aumentando o diminuendo il numero dei moduli, così da offrire a tutti l’autonomia più adatta alle proprie esigenze a un prezzo accessibile e, soprattutto in termini di abbattimento dei costi, le sinergie interne al Gruppo rappresentano un grande vantaggio.

