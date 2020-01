Produzione da record per Skoda nel 2019. La casa boema ha costruito più di 900.000 automobili negli impianti di Mlada Boleslav e Kvasiny in Repubblica Ceca. Il totale di 910.000 unità, che rappresenta un incremento del 2,25% rispetto al 2018, vede primeggiare il modello Octavia, best-seller del brand, che ha totalizzato da solo 260.000 unità e che quest’anno arriverà in una nuova generazione, ancora più spaziosa e tecnologica. Quest’anno, in concomitanza con i festeggiamenti per i 125 anni dalla fondazione, Skoda Auto avvierà la produzione in serie del primo modello elettrico su base MEB, che sarà prodotto a Mlada Boleslav. Entro il 2025, la Casa boema avrà investito un totale di 2 miliardi di euro nello sviluppo di motorizzazioni alternative e nuovi servizi di mobilità.

Nel dettaglio, nel corso dei dodici mesi appena trascorsi, Skoda ha prodotto a Mlada Boleslav circa 590.000 auto, di cui 260.000 della sola Octavia. Nello stesso impianto sono state prodotte anche Fabia, Scala, Kamiq e Karoq. Sempre a Mlada sono stati prodotti anche 570.000 motori, 570.000 cambi delle serie MQ200 e MQ100 oltre a 4.000 pacchi batteria e 2.312.000 assali.

Il nuovo impianto di verniciatura inaugurato lo scorso agosto, uno dei più avanzati ed eco-friendly in Europa, può ora gestire ulteriori 168.000 scocche all’anno, portando la capacità di verniciatura complessiva a 812.000 unità. Skoda Auto ha investito 219,6 milioni di euro nel nuovo impianto, che ha portato alla creazione di oltre 650 posti di lavoro. Sempre a Mlada nel corso del 2020 inizierà la produzione in serie del primo modello Skoda a batteria realizzato sulla nuova piattaforma modulare MEB del Gruppo VW.

L’impianto di Kvasiny, che vanta una storia di oltre 85 anni, negli scorsi anni è stato oggetto del più profondo processo di ammodernamento della sua storia. Attualmente a Kvasiny sono prodotti i suv Karoq e Kamiq insieme all’ammiraglia Superb anche nella nuova variante plug-in hybrid. Per permetterne la produzione sulle stesse linee di montaggio delle versioni con propulsori tradizionali, le sole linee di assemblaggio Superb sono state oggetto di investimenti per oltre 12 milioni di euro.

Il terzo sito produttivo in Repubblica Ceca si trova a Vrchlabi, è in funzione dal 1864 e appartiene a Skoda dal 1946.

A partire dal 2012, la casa boema ha sospeso la produzione di veicoli trasformando il sito in un impianto di eccellenza nella produzione di componentistica. Nel 2019, i circa 1.000 collaboratori impegnati a Vrchlabi hanno prodotto 556.000 cambi automatici della serie DQ200, che sono impiegati sia sulla gamma Skoda sia da altri brand del Gruppo.

