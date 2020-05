In coerenza con un preciso processo stabilito dal Gruppo Volkswagen e legato anche all’attivazione della supply-chain Skoda Auto ha ripreso nell’impianto di Mlada Boleslav la produzione di batterie ad alto voltaggio che sono utilizzate su Superb iV e su altri modelli plug-in hybrid di vai marchi del Gruppo. Il riavvio della linea delle batterie è stato reso possibile, dopo aver riaperto il 27 aprile le attività di produzione nelle catene di montaggio dedicate ai veicoli, dalla implementazione di nuove misure a tutela dei collaboratori impegnati, con un protocollo che prevede oltre ottanta diverse precauzioni. ”Qui a Mlada Boleslav – ha commentato Christian Bleiel, responsable del settore componentistica di koda Auto – produciamo i pacchi batteria per i modelli hybrid plug-in per vari brand del Gruppo Volkswagen. Nelle scorse settimane abbiamo programmato le attività in modo da garantire la puntuale e corretta fornitura a tutti gli stabilimenti interessati. Il tutto, rispettando le nuove misure introdotte a tutela della salute dei lavoratori coinvolti”.

I pacchi batteria sono assemblati in linea, testati e caricati prima di essere spediti ai siti dove vengono costruiti i modelli PHEV del Gruppo, e nello specifico a Kvasiny per la Skoda Superb iV. Circa 200 collaboratori sono attualmente impiegati nella fabbricazione delle batterie a Mlada Boleslav ma l’azienda ha in programma di ampliare la capacità produttiva nel corso dell’anno. Il processo produttivo è supportato da 13 robot Kuka, con capacità di carico da 210 a 500 kg, a cui è demandato il compito di movimentare gli elementi più pesanti e ingombranti.

