Agli italiani piace la Škoda tecnologica. Ad un anno di distanza dal lancio di Scala e a sei mesi dalla commercializzazione di Kamiq, la casa boema ha fatto il punto sui gusti dei clienti italiani in fatto di infotainment. I Clienti italiani di Škoda Scala dimostrano di apprezzare le potenzialità della loro berlina in fatto di connettività smartphone. Se il 100 per cento di loro può connettere il proprio smartphone allo schermo da 8″ di bordo sfruttando i protocolli Apple CarPlay e Android Auto che sono di serie su ogni versione, nei primi 12 mesi di commercializzazione ben il 40 per cento ha optato per la tecnologia di interfaccia Smartlink Wireless, una soluzione di grande praticità, che libera la consolle dai cavi USB. Il 22 per cento ha inoltre aggiunto alla dotazione della propria Scala il Phonebox, ossia il vano studiato per alloggiare e ricaricare in via induttiva il device durante la guida. La strumentazione digitale programmabile Virtual Cockpit è stata scelta complessivamente da oltre il 32 per cento dei clienti, mentre il navigatore satellitare Amundsen con eSIM nativa e servizi di infotainment online è richiesto da un cliente su cinque. La propensione verso la tecnologia in fatto di infotainment aumenta ancora di più tra coloro che negli ultimi mesi hanno scelto Škoda Kamiq. Gli ordini del nuovo city SUV Boemo si sono infatti orientati verso le versioni top di gamma Style e Dark Shade, col risultato che ben il 41 per cento dei contratti include il nuovo navigatore satellitare Amundsen con connettività estesa e assistente vocale, percentuale che sale al 45 per cento se si prende in considerazione coloro che hanno scelto la strumentazione digitale Virtual Cockpit. L’interfaccia smartphone senza cavi, lo Smartlink Wireless, raggiunge quote del 23 per cento mentre il 13 per cento ha richiesto il Phone Box per la ricarica induttiva. sul fronte della sicurezza attiva, invece, il 100 per cento degli italiani che hanno optato per Scala o Kamiq, ha scelto la sicurezza attiva del Cruise Control ACC per il mantenimento della distanza di sicurezza con frenata automatica, del Front Assistant con funzione di riconoscimento pedoni e ciclisti e franata di emergenza nella guida urbana e del Lane Assistant, per il mantenimento attivo della corsia di marcia.

Questo perché, proseguendo sul percorso di democratizzazione della sicurezza attiva, Škoda Italia ha voluto includere questi fondamentali dispositivi di sicurezza attiva nella dotazione di serie di qualunque versione.

