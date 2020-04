“Ci siamo ritrovati tutti in un viaggio inaspettato, senza un d’orario di partenza o di arrivo”. Comincia con queste parole il video che Skoda ha realizzato per raccontare il periodo di quarantena che tutti, mondo dell’automobile compreso, stiamo vivendo. “Tutte le sfide che affrontiamo – fanno sapere da Skoda – sono come viaggi che ci lasciano dentro qualcosa di unico. È così anche nella situazione che stiamo fronteggiando ora. E quando torneremo a viaggiare davvero porteremo con noi quello che abbiamo imparato”.

[embedded content]

L’iniziativa, questa volta in formato video, segue quelle già intraprese nelle scorse settimane dalla casa automobilistica per far fronte all’emergenza COVID-19. Sfruttando le competenze avanzate del centro di sviluppo di Česana, solitamente impegnato nella modellazione e sviluppo di prototipi, la Casa boema ha infatti messo a punto un processo di stampa in 3D di respiratori di categoria FFP3, che identifica il più alto livello di protezione. Grazie al filtro sostituibile, questi respiratori possono essere riutilizzati più volte. Dopo lo sviluppo e la successiva certificazione, la produzione di questi dispositivi sta procedendo a pieno ritmo, con una produzione attuale di circa 60 respiratori al giorno. La condivisione del progetto con Università e altre aziende private dotate di stampanti 3D simili, permette di portare la produzione giornaliera a parecchie centinaia. Alcuni esemplari di respiratori in stampa 3D insieme a oltre 10mila tute protettive sono stati inviati dal Governo della Repubblica Ceca all’Italia, come dimostrazione di vicinanza e supporto alla comune lotta al virus COVID-19. In aggiunta, la Casa boema ha coinvolto lo staff di Škoda Auto DigiLab, del servizio di car sharing HoppyGo, di Uniqway car sharing per studenti e la propria rete di Concessionarie dove possibile, per rendere immediatamente disponibili a volontari e associazioni oltre 200 veicoli e 150 scooter elettrici. I veicoli sono sempre rintracciabili tramite geo-localizzazione e le app dedicate, mentre uno speciale servizio di sanificazione tramite ozono, messo a punto da Škoda Auto DigiLab permette la disinfezione quotidiana degli abitacoli.

