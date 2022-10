Guidare una Smart sfruttando la formula noleggio lungo termine è una soluzione ideale per chi non vuole vincolarsi a contratti di acquisto complessi che richiedono un impegno di capitale immediato. Il noleggio lungo termine, più comunemente definito NLT, è ormai una formula molto interessante che sta avendo ampio successo a livello aziendale, anche se, ultimamente, si sta rivelando vantaggioso anche per la clientela privata.

Con questa modalità, guidare una Smart diventa conveniente non solo perché è possibile impegnarsi con un canone mensile più facilmente sostenibile, ma soprattutto per beneficiare di una preventiva conoscenza delle spese relative ai costi di gestione del veicolo, mettendosi così al riparo da brutte sorprese dovute a manutenzioni straordinarie e inattese.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Comunemente si definisce il noleggio lungo termine automobili una forma di acquisto che coinvolge tre parti: il venditore, una società che diventerà proprietaria del mezzo e un soggetto terzo, a cui sarà concesso l’utilizzo.

Se per un classico contratto tradizionale di vendita chi compra l’auto ne è sia proprietario che beneficiario del possesso e impiego, con un contratto NLT chi è abilitato all’uso del veicolo e alla sua custodia, non è anche titolare.

Infatti, con il noleggio lungo termine, una società intestataria dell’auto, dopo aver regolarmente acquistato un veicolo, stipula un contratto di noleggio con una figura (privato o azienda) alla quale verrà concesso l’utilizzo del mezzo per un certo periodo di tempo, solitamente da 36 a 60 mesi, dietro corrispettivo mensile fisso e stabilito precedentemente.

I vantaggi del noleggio rispetto ad altre formule di acquisto

I benefici del noleggio a lungo termine sono numerosi e creano alcuni vantaggi, sia alle imprese che ai privati.

Con la formula NLT si conosce in anticipo la spesa mensile relativa all’automobile, evitando così di sostenere costi imprevisti in seguito a incidenti o problemi che richiedono manutenzioni straordinarie in officina e fermi macchina.

Chi si avvale del noleggio a lungo termine non dovrà nemmeno preoccuparsi di spese assicurative, commissioni burocratiche, pagamento di tasse e bolli, acquisti di pneumatici, tagliandi, sostituzioni di materiali di consumo (tergicristalli) e non dovrà sostenere costi extra. La formula di noleggio prevede il canonico “tutto incluso”.

Le uniche spese a carico dell’utilizzatore saranno quelle di autostrada e carburante, anche se esistono contratti in cui pure queste ultime, entro certi limiti, sono comprese.

Spesso non è nemmeno necessario versare un anticipo, lasciando disponibilità liquide a privati e aziende.

Una peculiarità del noleggio riguarda la possibilità di scegliere anche l’utilizzo promiscuo dell’automobile: tale soluzione è spesso scelta dalle aziende che intendono avere delle auto da destinare a persone diverse a seconda dei casi.

Smart: noleggio lungo termine per le imprese

Alla luce di quanto scritto, possedere una Smart noleggio lungo termine si rivela una scelta intelligente e vantaggiosa, in quanto si ha un veicolo agile, eccellente per muoversi nel traffico cittadino e semplice da parcheggiare.

Le dimensioni contenute, abbondantemente inferiori a 3 metri, rendono Smart il veicolo ideale per circolare anche nelle zone più trafficate, con la consapevolezza di non dover sostenere alcuna spesa improvvisa in caso di sinistri o piccoli incidenti, molto frequenti nella mobilità urbana.

La possibilità di scegliere l’auto a noleggio con cambio automatico avvalora ancora di più l’idea NLT per questa piccola vettura, che fa dei piccoli spostamenti in città il suo ambiente naturale di movimento grazie a un diametro di sterzata poco superiore a 6,50 metri, all’elettronica disponibile che permette validi ausili alla guida e alla funzionalità di cui si caratterizza.

Smart a noleggio lungo termine diventa anche un ottimo veicolo da utilizzare per scopi commerciali: è molto frequente la pratica di girare in città con decalcomanie attaccate o wrapping pensato per promuovere la propria attività: farmacie, agenzie immobiliari, attività di ristorazione o che prevedono la consegna a domicilio, negozi che vendono infissi, abbigliamento, ferramenta, materassi, guardano con grande interesse a questo genere di promozione e, in questi casi, la formula della Smart a noleggio si presta ad essere la migliore risposta possibile dal punto di vista pratico ed economico.

Lavorare guidando una Smart è un metodo utile per potersi garantire ampia visibilità grazie alla possibilità di raggiungere luoghi e località altrimenti irraggiungibili con altri mezzi o con diversi sistemi di comunicazione commerciale.

Bisogna evidenziare come la soluzione NLT sia versatile e qualora le necessità aziendali dovessero mutare nel tempo, alcune tipologie di contratti prevedono il cambio di piano o addirittura di auto, senza arrecare danno all’utilizzatore del veicolo e senza impattare a livello finanziario.

Prendere una Smart a noleggio lungo termine offre quindi, specialmente alle imprese, una duplice versatilità, data dall’auto e dalla forma di acquisto.

Smart: noleggio lungo termine per i privati

Anche il comparto privato può beneficiare dei vantaggi caratteristici del noleggio a lungo termine.

Sebbene questi siano minori rispetto alla clientela business (dal punto di vista fiscale), è giusto considerare la grande rilevanza che potrebbero avere su una famiglia e sulle esigenze delle singole persone.

Chi non ha grande disponibilità economica temporanea potrà affidarsi alla forma NLT per disporre di un’auto agile, scattante e dalle dimensioni contenute, capace di soddisfare il bisogno della mobilità in un certo periodo di tempo.

Il bilancio di un nucleo famigliare può essere mantenuto più sotto controllo e soprattutto risulta più stabile, senza l’ansia di dover affrontare ingenti spese non previste per manutenzioni straordinarie e problematiche che potrebbero sopraggiungere.

Inoltre, grazie al noleggio a lungo termine, sarà possibile garantirsi sempre la disponibilità della vettura anche quando questa è ricoverata in officina, grazie alla vettura sostitutiva prevista da contratto.

I vantaggi di una Smart a noleggio lungo termine sono quindi apprezzabili anche dal settore privato che, ultimamente, si sta sempre più avvicinando a questa formula in grado di essere flessibile e versatile, anche per una famiglia.